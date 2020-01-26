Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.Ç. (16) karnından yaralandı. Hastaneye kaldırılan E.Ç. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayının şüphelisi Y.K.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Y.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

SAMSUN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:16

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