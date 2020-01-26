Bafralılar depremzedeler için seferber oldu

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bafra Belediyesi tarafından toplanan yardımlar bölgeye gönderildi.

Deprem bölgesine yurdun dört bir yanından yardımlar ulaştırılırken, Bafra Belediyesi de başlattığı kuru bakliyat kampanyası ile depremzedelere "yanınızdayız" mesajı verdi. Deprem bölgesine gönderilmek üzere sadece kuru gıdaların kabul edileceği kampanya bugün başladı. Bafra Belediyesi Kışlık Kültür Merkezi'nde yürütülecek kampanyaya Bafralılar yoğun ilgi gösterdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, " Elazığımız ve Malatyamızı etkileyen depremin ardından ülkemiz yine tek yürek tek yumruk oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımız afet bölgesinde vatandaşlarımızla beraber. Bunun yanında hükümetimiz hiç vakit kaybetmeden 968 arama kurtarma ekibi, 182 iş makinası, 4 bin 296 çadır, 5 bin 406 yatak, 10 bin 460 battaniye, 137 ambulans, 5 bin kişilik seyyar mutfağı deprem bölgesine ulaştırdı. Kısaca herkes taşın altına elini koymuş durumda" dedi.

Başkan Kılıç, "Ülkemizin her yanından depremzede kardeşlerimize yardım kampanyaları başlatıldı. Bafra Belediyesi olarak bizlerde bu kampanya zincirinin bir parçası olmak istedik. Başlattığımız kuru bakliyat kampanyasına kadirşinas Bafralı hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstereceğine tüm kalbimle inanıyorum. Kampanyamıza destek vermek isteyen hemşehrilerimiz kuru bakliyatlarını belediyemiz kültür merkezinde bulunan görevlilerimize teslim edebilir. Gelme durumu olmayan vatandaşlarımız 0 362 543 23 20 numaralı telefonundan bizlere ulaşmaları halinde ekiplerimiz bulundukları adresten bağışlarını alabilecekler" diye konuştu.

"Bizler yaralarını en çabuk ve en yoğun şefkatle sarabilen bir milletiz" diyen Başkan Hamit Kılıç, "Bunu defalarca gerçekleştirdik. Elâzığ ve Malatyamız için de aynı duyarlılığı seferberlik bilinci içinde yerine getireceğiz. Kampanyamız kapsamında toplanan kuru gıda ürünleri kısa süre içinde depremzede kardeşlerimize ulaştırılmak üzere yola çıkacak. Bafra Belediyesi olarak başlattığımız kampanyamıza kısa süreli duyurularımıza rağmen yoğun ilgi gösteren halkımıza yürekten teşekkür ediyor, Elâzığ ve Malatyamızda meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

SAMSUN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:16

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