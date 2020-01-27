Terme'de soba evi yaktı

Samsun’un Terme ilçesinde sobadan çıkan kıvılcım ile başlayan yangın evi yaktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, Terme Yalı Mahallesi Bağcılar Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Evde tek başına yaşayan Uğur Aydoğan, akşam yemeği için alt katta oturan ağabeyine gitti. Bu esnada evde yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar evdeki eşyaların tutuşmasına sebep oldu. Evin yandığını fark eden Uğur Aydoğan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Olayda can kaybı yaşanmazken yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı.

SAMSUN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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