İki grubun bakışma kavgası: 2'si kardeş 3 yaralı

SAMSUN´da, uzman çavuş E.Ş. (28) ve kardeşi G.Ş. (23) ile oto yıkama işi yapan H.K. (29) ve E.K. (27) kardeşler arasında bakışma meselesinden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre Adnan Menderes Bulvarı üzerinde alkollü mekana girmek isteyen H.K., kardeşi E.K. ve yanlarında bulunan Y.B. (29) ile uzman çavuş E.Ş. ve kardeşi G.Ş. arasında bakışma meselesinden tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşme sonrası kavgaya dönen olayda, E.K. belinden çıkardığı bıçakla kardeşlere saldırdı. Bu sırada uzman çavuş E.Ş. ve kardeşi G.Ş. her iki bacağından, kavgayı ayırmak isteyen Y.B. de sağ kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri, kavgayı ayırarak E.K. ve H.K. kardeşleri etkisiz hale getirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Suç aleti bıçağa el koyan polis, E.K. ve H.K. kardeşleri ifadelerini almak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili Cinayet Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.



SAMSUN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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