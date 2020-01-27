Samsun'da geceleyin bıçaklı kavga: 1'i uzman çavuş 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun'da geceleyin bıçaklı kavga: 1'i uzman çavuş 3 yaralı

İHA

Samsun'da bir barın önünde geceleyin bıçaklı kavgada 1'i uzman çavuş 3 kişi yaralandı.

Samsun'da bir barın önünde geceleyin bıçaklı kavgada 1'i uzman çavuş 3 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir barın önünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, izinli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş E.Ş. (73) 4 yerinden, G.Ş. (23) 2 yerinden ve Y.B. (29) ise 2 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili E.K.'yi (27) gözaltına aldı.
Olayla ilgiyi soruşturma devam ediyor.

SAMSUN

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize Sağlık Müdürü'nün babası Samsun'da ölü bulundu
YEREL HABERLER Rize Sağlık Müdürü'nün babası Samsun'da ölü bulundu
İki grubun bakışma kavgası: 2'si kardeş 3 yaralı
YEREL HABERLER İki grubun bakışma kavgası: 2'si kardeş 3 yaralı
16 yıldır idrar sorunu yaşayan hasta sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 16 yıldır idrar sorunu yaşayan hasta sağlığına ...
Terme'de soba evi yaktı
YEREL HABERLER Terme'de soba evi yaktı
Öztürk: “Gün dayanışma günü” Taşova’dan depremzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Öztürk: “Gün dayanışma günü” Taşova’dan ...
Taraftar grupları ve Kızılay’dan depremzedeler için yardım
YEREL HABERLER Taraftar grupları ve Kızılay’dan depremzedeler için ...
Yılport Samsunspor - Başkent Akademi FK: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Başkent Akademi FK: 2-0
Bafralılar depremzedeler için seferber oldu
YEREL HABERLER Bafralılar depremzedeler için seferber oldu
Samsun'dan depremzedelere 2 tır yardım gönderildi
YEREL HABERLER Samsun'dan depremzedelere 2 tır yardım gönderildi
Samsunspor’dan depremzedelere anlamlı davranış Saha gelirleri ve futbolcu primleri Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderildi Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Maçın tüm gelirleri depremzedelere bağışlandı"
YEREL HABERLER Samsunspor’dan depremzedelere anlamlı davranış Saha ...
TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Başkent Akademi FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Başkent Akademi FK: 0
İç Hastalıkları Uzmanı Erdem: “Verem hastalığında tedavi süreci hayati önem taşıyor”
YEREL HABERLER İç Hastalıkları Uzmanı Erdem: “Verem hastalığında ...
İçtiği ilaçtan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İçtiği ilaçtan zehirlenen yaşlı adam hayatını ...
SAMDOB'dan 3’ü bir arada senfonik konser
YEREL HABERLER SAMDOB'dan 3’ü bir arada senfonik konser
Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bıçakla yaralama şüphelisi adliyeye sevk edildi
Salih Zeki Murzioğlu: “Yaraları sarmak için göreve hazırız”
YEREL HABERLER Salih Zeki Murzioğlu: “Yaraları sarmak için göreve ...
Evin kapısını kırıp sopayla 2 kişiyi hastanelik ettiler
YEREL HABERLER Evin kapısını kırıp sopayla 2 kişiyi hastanelik ...
Evin kapısını kırıp sopayla 2 kişiyi hastanelik ettiler
YEREL HABERLER Evin kapısını kırıp sopayla 2 kişiyi hastanelik ...
Banka kartı hırsızı kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Banka kartı hırsızı kıskıvrak yakalandı
8 köşelilerden 8 köşelilere destek
YEREL HABERLER 8 köşelilerden 8 köşelilere destek
Başkan Demir: “Gün birlik günü”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Gün birlik günü”
İlkadım'dan Elazığ ve Malatya'ya yardım eli
YEREL HABERLER İlkadım'dan Elazığ ve Malatya'ya yardım eli
Mübadelenin 97. yıl dönümünde vizelerin kaldırılmasını istediler
YEREL HABERLER Mübadelenin 97. yıl dönümünde vizelerin ...
Samsun depremin yaralarını sarmak için harekete geçti
YEREL HABERLER Samsun depremin yaralarını sarmak için harekete geçti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X