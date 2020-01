Başkan Demirtaş: "Giysi kumbarası ile ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği geri dönüşüm projeleriyle gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak ve doğal kaynakları da koruma hedefini sürdüren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçe genelinde erişimin kolay olan noktalara giysi atık kumbarası ile tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırmak adına bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz” dedi.

İlkadım Belediyesi ilçe genelinde, 306 noktada vatandaşın yoğun olarak kullandığı park ve caddelere yerleştirdiği giysi kumbaralarından topladığı kıyafetleri kullanılabilir olanlarını hayır çarşısında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kullanılmayacak durumdaki giysileri ise geri kazanımını sağlayarak ekonomiye can vermeye devam ediyor. Sistemin işleyişi hakkında bilgiler veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Atık giysi kutusunda atılan kıyafetler İlkadım Belediyesi personeli gözetiminde ayrıştırılıp, kullanılabilir nitelikte olanlar; temizleme ütüleme işleminden sonra Hayır Çarşısında askı ve raflarda ihtiyaç sahibi vatandaşları bekliyor. Daha önceleri imha edilen ya da atık depolama alanlarına atılarak doğaya zarar veren, kullanılamayacak oranda yıpranmış giyim eşyaları ise tekstil malzemesi olarak geri dönüşüme kazandırılıyor” diye konuştu.



“Hayır çarsı ile ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyoruz”

İlk etapta 306 noktaya yerleştirilen kumbaralar daha sonra okullar ve sitelerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Demirtaş, "Giysi atık kumbaraları ilçemizin erişimi kolay noktalarına konuldu. Bu uygulamamız vatandaşlar tarafından da takdir ediliyor. Hem doğayı koruyan hem de dayanışmayı büyüten bu kumbaralara ilginin önümüzdeki günlerde daha da artacağından eminim. Bu kumbaralara giysi, tekstil ve ayakkabı konabiliyor. Ve bu eşyaların mutlaka kullanılabilir durumda olması gerekmiyor. Bu projemize Sosyal Yardım Müdürlüğümüzde dahil ederek ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için kumbaralardan toplanan kıyafetlerin, kullanılabilir olanları belediyenin 'Hayır Çarşısı Mağazası' ile ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.



“Başkan Demirtaş destek için çağrıda bulundu”

Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda oldukça hassas davrandığını vurgu yapan Başkan Demirtaş, "Yaptığımız çalışmalarla daha yaşanabilir bir İlkadım için çaba sarf ediyoruz. Birilerinin eskisi, birilerinin yenisi olsun. Tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kullanmadıkları giyim ve tekstil eşyalarını çöp yerine bu kutulara bırakmalarını istiyoruz. Her projemizde olduğu gibi 'Giysi Kumbarası' uygulamasına da halkımızın destek olacağını düşünüyorum. Tüm duyarlı vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Muhtarlar giysi kutularına gösterilen ilgiden memnun”

Kumbara projesine Selahiye Mahalle sakinleri ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Selahiye Mahalle Muhtarı Derya Özer Bozkurt her sokakta kumbaraları görmekten mutluluk duyduklarını iletti.



“Kötü görüntünün önüne geçilen bir uygulama”

Korunaklı bir kumbaranın olması kişilerin muhtarlığın açık olmadığı zamanlarda da herkesin kolaylıkla ulaşımına imkan sağlanan noktalarda konumlandırılması çok iyi olduğunu dile getiren Saitbey Mahalle Muhtarı Nevzat Seven ise şunları söyledi: “İlkadım Belediyesi tarafından hayata geçirilen atık giysi kumbarası projesinden oldukça memnunuz. Giysi kumbaraları sayesinde artık evlerimizde giyilmeyen giysileri verebileceğimiz bir yer var. Önceleri vatandaşlarımız giyilmeyen giysileri çöplerin yanına koymak zorunda kalıyordu ve bu durumdan mahalle sakinleri hiç memnun değildi. Şimdi giyilmeyen giysileri giysi kumbarasına atıyoruz. Bu noktada biz vatandaşlara da önemli görevler düşüyor. Evlerde kullanmadığımız kıyafetleri mutlaka giysi kumbaralarına bırakalım."

