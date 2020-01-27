Samsun'da aynı mahallenin farklı sokaklarında iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan Irak uyruklu şahsın cesedine 15 gündür sahip çıkan olmadı.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde 12 Ocak Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi. Kimliği belirsiz erkek şahsın cesedi çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı, belden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu anlaşıldı. Şehirdeki bütün çöp konteynerlerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve kayıp bacaklarını buldu. Kolları ve bacakları da parçalara ayrılıp çöp poşeti içinde çöpe atılan şahsın ceset parçaları otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturmayı yürüten Samsun Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, bizzat polisle operasyonlara katılarak olayın kısa sürede çözülmesini sağladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu önce öldürülen şahsın kimliğini tespit etti. Cesedin Iraklı bir kişiye ait olduğu belirlendi. Vahşi cinayetle ilgili, 5'i kadın 1'i Suriye 11'i Irak uyruklu toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 12 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. Öldürülüp cesedi parçalara bölünen kişinin Irak uyruklu 59 yaşındaki Kareem Jabbar Salman Al Zabara olduğu ortaya çıktı. Iraklı şahsı yine Irak uyruklu olan ve 2 ay önce tanışıp arkadaş olduğu Rabah Hasan Sallama Sallama'nın (36) Fatih Mahallesi'ndeki evine davet ettiği, bankada bulunan yaklaşık 200 bin lira parasını almak için kafasına sert cisimle vurarak daha sonra götürdüğü, evinin banyosunda testere ile parçalara ayırıp çöpe attığı ortaya çıktı. Polis, Iraklı şahsın öldürüldükten sonra bankada bulunan parasının ATM'den peyderpey çekildiğini de tespit etti.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar, 12 saat boyunca şüphelilerin ifadesinin aldı. 17 Ocak'ta adliyeye sevk edilen ve savcılık tarafından suçsuz olduğu tespit edilen 4'ü kadın 9 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Katil zanlısı Rabah Hasan Sallama ile olay sonrası evdeki kanları temizleyen eşi ve ATM'den paraları çekmeye yardım ettiği tespit edilen bir erkek şahıs da savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gece yarısı sonuçlanan mahkemede Rabah Hasan Sallama Sallama, eşi Shia Alawe Ahmed Ahmed ile Salah Hasan Salamah Salamah tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Yakınlarına ulaşılamadı

Samsun Cumhuriyet Savcılığı ölen kişinin yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı. Irak konsolosluğuna yazı yazıldı. Ancak bir türlü olan şahsın cenazesini teslim almak için yakınlarına ulaşılamadı. 59 yaşındaki Kareem Jabbar Salman Al Zabara'nın cenazesi 15 gündür Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletiliyor. Kareem Jabbar Salman Al Zabara'nın cenazesini alan olmaz ise savcılığın talimatı doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Derecik Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

SAMSUN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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