Çocuklarda düzenli sağlık kontrolünün önemi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Gebeşoğlu, çocuk hastalıklarının erken teşhis ve tedavisinde düzenli sağlık kontrolünün çok önemli olduğunu söyledi.

Çocukların belli aralıklarla rutin sağlık kontrolünden geçmesinin erken teşhis ve tedavide çok önemli olduğunu vurgulayan Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktorlarından Uzm. Dr. Filiz Gebeşoğlu, "Her çocuk özeldir ve özen ister" diyerek, "Düzenli sağlık kontrolleri, sağlıklı bir neslin yetişmesi için önemli bir anahtardır. Bu kontroller sayesinde çocukluk çağında başlayan hipertansiyon, obezite, kalp ve diyabet gibi pek çok erişkin hastalığının önlenmesi mümkündür. Bunun için büyümenin çok yakından izlenmesi, standart büyüme eğrilerin değerlendirilmesi ve normalden sapmaların erken teşhis edilip, çocukta kalıcı hasar bırakmadan önlenmesi hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.



012 yaş çok önemli

Uzm. Dr. Filiz Gebeşoğlu şu bilgileri verdi: "Doğumdan itibaren bebeklerin ve büyüme sürecinde çocukların gelişiminin düzenli takip edilmesi, hastalıklardan korunması, erken tanı ile tedavi edilmesi için önemlidir. Çocuklarda özellikle 012 yaş dönemi hastalıkların sıklıkla yaşandığı bir dönemdir. Bu dönem, çocukların özenli bakıma ve sağlık kontrollerine ihtiyaçları vardır. Çocukluk döneminde iyi tedavi edilmeyen hastalıkların, sonraki yıllarda da bazı sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Sağlık kontrollerini yaptırmak için çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümlerine başvurabilirsiniz."

SAMSUN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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