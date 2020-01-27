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Vali Kaymak: “Samsunspor’a Batıpark'tan yer vereceğiz”

İHA

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunspor'a Batı Park'tan bir yer verileceğini açıkladı.

Vali Kaymak: “Samsunspor’a Batıpark'tan yer vereceğiz”

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunspor’a Batı Park’tan bir yer verileceğini açıkladı.
Samsunspor'un 2 puan farkla lider olduğunu hatırlatan Kaymak, “Dünkü maçta bile 17 18 bin kişi vardı. Tam bir Süper Lig havasındayız. Tek eksiğimiz Süper Lig’de olmamamız. O anlamda Yüksel Yıldırım bence bu şehir için büyük bir şans. Türkiye’deki tüm takımların parasal sorunları var. Bakın biz hiç parayı konuşmuyoruz. Sadece yendik yenmedik onu konuşuyoruz. Bu şehir için güzel bir ortam var. Ümit ederim bu yatırımlar bu ortam bizi başarıya götürür. Önümüzdeki senelerde de hızla Süper Lig’e çıkarız. Samsunspor için Batı Park’taki Okçuluk Tesisleri'nin bulunduğu alandan bir yer istediler. Bununla ilgili süreç devam ediyor. Samsunpor Kulübü Derneğine buradan bir yer vereceğiz” dedi.

SAMSUN

27 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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