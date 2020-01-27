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Anne adaylarına soğuk hava uyarısı Anne adayları kış soğuklarından korunmalı

İHA

Kış aylarına denk gelen gebelik dönemi, anne adayının ve bebeğin sağlığı için özel dikkat ve bakım gerektiriyor. Soğuk havanın yol açabileceği üst solunum yolu enfeksiyonları gerekli önlemler alınmazsa anne ve bebek için önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Anne adaylarına soğuk hava uyarısı Anne adayları kış soğuklarından korunmalı

Kış aylarına denk gelen gebelik dönemi, anne adayının ve bebeğin sağlığı için özel dikkat ve bakım gerektiriyor. Soğuk havanın yol açabileceği üst solunum yolu enfeksiyonları gerekli önlemler alınmazsa anne ve bebek için önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
Medicana Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Opr. Hatice Yağmurkaya Balkay, anne adaylarının kış aylarını üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) yaşamadan sağlıklı geçirebilmeleri için neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi.

Bağışıklık sistemi güçlendirilmeli
Bölümünden Opr. Hatice Yağmurkaya Balkay, “Üst solunum yolu enfeksiyonu ortaya çıkmadan önce bundan korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Kapalı ve kalabalık yerlerde uzun süre kalmamak, kapalı ortamları havalandırmak, üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle aynı ortamda bulunmamak, uygun kıyafet seçimi ile soğuktan korunmak, dengeli beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirmek, elleri sık sık yıkamak, ısınmak için kullanılan soba ve kaloriferin oluşturduğu hava kuruluğunu önlemek için ortamın havasını nemlendirmek üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruyucudur” dedi.

Grip aşısı güvenle yaptırılabilir
Dr. Balkay şöyle devam etti: "Gebeliğin 14’üncü haftasından sonraki bölümü sonbahar ve kış aylarına denk geliyorsa, grip aşısı yaptırmak üst solunum yolu enfeksiyonundan korunmak için uygun bir yöntemdir. Grip aşısı canlı virüs içermediğinden gebelerde rahatlıkla uygulanabilir ve yüzde 7090 oranında koruyuculuk sağlar. Grip aşısı üst solunum yolu enfeksiyonu açısından daha riskli olan gebelere gebelik haftasına bakılmadan ilk 3 ayda da yapılabilir.”

Enfeksiyon mutlaka kontrol altına alınmalı
Balkay, “Gebede üst solunum yolu enfeksiyonu ortaya çıktığında buna yol açan virüs nedeniyle bebeğin zarar görmesi beklenmez. Ancak yüksek ateş yüzünden ilk aylarda düşük ve sonraki aylarda ise erken doğum tehlikesi oluşabilir. Ayrıca gebede üst solunum yolu enfeksiyonu kontrol altına alınamazsa zatürre ve bronşite yol açabilir. Bu durumda da gebenin hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir” bilgilerini verdi.

Mutlaka uzman doktora başvurun
Hastalık belirtileri oluşmaya başladığı anda yeterli istirahat, bol sıvı almak, C vitamini içeren gıdaları daha fazla tüketmenin yararlı olabileceğini belirten Opr. Hatice Yağmurkaya Balkay, “Bütün bunların yapılmasına rağmen ateş ve solunum güçlüğü oluşuyorsa ya da üst solunum yolu enfeksiyonu gebeliğin son haftalarında geçirilmekte ise; doğduğunda bebeğe de bulaşma riski bulunduğundan mutlaka doktora başvurulmalıdır. Gebede üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılabilen ilaçlar vardır. Ancak doktora danışılmadan ilaç alınması veya tam tersi uzman doktorun verdiği tedavinin gebeliğe ve bebeğe zarar verir düşüncesi ile kullanılmaması istenmeyen sonuçlara yol açabilir” şeklinde konuştu.

SAMSUN

27 Ocak 2020 Pazartesi

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