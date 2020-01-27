Atakum 'depremzedeler' için kenetlendi Deveci: "Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atakum 'depremzedeler' için kenetlendi Deveci: "Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın"

İHA

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Elazığ'daki depremzedeler için Atakum'da dayanışma örneği yaşandığını belirterek, "Atakum kendisinden bekleneni yaptı. Atakumlulara teşekkür ediyorum. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Atakum 'depremzedeler' için kenetlendi Deveci: "Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Elazığ'daki depremzedeler için Atakum'da dayanışma örneği yaşandığını belirterek, "Atakum kendisinden bekleneni yaptı. Atakumlulara teşekkür ediyorum. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin Elazığ depreminin hemen ardından yaptığı yardım çağrısı sonrasında vatandaşlardan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezine destek yağdı. Battaniye, mont, bebek malzemeleri, kuru gıda gibi yardımların geldiği merkezde, bütün malzemeler özenle kolilenerek tıra yüklendi ve Elazığ'a gönderildi. Yalnızca Atakumlular değil, çevre ilçelerden de hayırsever vatandaşlar çığ gibi büyüyen desteğe katılarak içerisinde birbirinden özel mektupların olduğu malzemeleri Atakum Belediyesine getirdi. Birçok malzemeyi de Paylaşım Merkezi ekipleri evlerden tek tek aldı. Atakum Gençlik Meclisi üyeleri ve belediye personeli ise yardımların en hızlı biçimde ulaştırılması 3 gün gecegündüz çalıştı.

Tır Elazığ'a ulaştı
Atakumlular tarafından el birliğiyle yüklenen tır, Pazartesi sabah saatlerinde Elazığ'a ulaştı. Depremden en çok etkilenen Elazığ'ın merkez mahallelerinden Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yurttaşlara ulaşan malzemeler mahalleler ve Atakum Belediyesi personeli tarafından indirildi. Duygusal anların yaşandığı yükün indirilmesi sırasında, bazı depremzedeler belediye personeline sarılarak teşekkür etti.

Atakum kenetlendi
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, deprem duyulduktan 23 saat sonra Atakum Belediyesinin halka bir çağrısı yaptığını ifade ederek, "O gece, ertesi ve sonraki günlerde Atakum kenetlendi. Hem Atakum'dan hem de çevre ilçelerden yardımlar geldi. Sivil toplum örgütleri bizimle birlikte çalıştılar. Bir tır doldurduk ve gönderdik. Bu sabah itibarıyla da gönüllü olarak Elazığ'a giden personelimiz depremin en çok hasar verdiği mahallelerden birisinde malzemelerin dağıtımını yaptılar. Depremden zarar veren vatandaşlarımıza geçmiş olsun, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bir şeyin altını çizmek gerekir, bu deprem fay hattının büyüklüğüne rağmen zararı olmadı. Zararın ve ölümün azı asla olmaz ancak çok daha ağırı olabilirdi. Deprem kendisini Türkiye'ye hatırlattı. Bir acı olduğunda dayanışma sağlamamız çok güzel bir şey ama bu yetmiyor. Deprem olmadan önce tedbir almamız gerekiyor. İnşaatla ilgili tüm mesleklerin bu depremi unutmaması, nereye çivi çakıyorlarsa, nereye imza atıyorlarsa depremde enkazların altında insanların can verdiklerini hatırlamaları gerekiyor" diye konuştu.

İnsani bir örnek
Başkan Deveci, yaşanan süreçte önemli bir dayanışma örneği ortaya konduğunu belirterek, "Atakum Belediyesinin çalışanlarını, belediyemizin çevresinde oluşmuş gönüllü grubunu Paylaşım Merkezimizde araç doldururken izledim. Elazığ'dan gelen videoları da izledim. Beni en çok etkileyen, ilk akşamda bana arkadaşlarımın anlattığı bir olaydı. Bir üniversite öğrencisi geliyor, montunu çıkarıyor. 'Oradakiler eksi 41 derecede yaşıyorlar, onların benden daha çok ihtiyacı var. Benim montumu oraya iletin' diyor. Bundan daha insani, milliyetçi, yurtsever bir davranış biçimi olamaz. Atatürk'ün, Cumhuriyetin gençlerinden beklenen odur. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bir öğrencisi bunu yaptı. Müthiş bir davranış biçimi. Herkese ders olsun diye, her fırsatta anlatacağım. Atakum kendisinden bekleneni yaptı. Ben zaten Atakum'da böyle bir dayanışma ruhu hissediyordum. İlk örneği budur. Çok başarılı, insani ve güzel bir örnek. Atakumlulara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" ifadelerini kullandı.

Atakum'da taviz yok
"Allah bu tip acılar bir daha vermesin" diyen Başkan Deveci, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ancak bu tip dileklerle olmuyor. Depremi unutmayalım, unutturmayalım. Ben Atakum Belediye Başkanı olarak her attığım imzada bunu hatırlayacağım ve hatırlatacağım. Depremin zarar vermeyeceği yapılaşmayı sağlamamız lazım. Teknolojik ve bilimsel olarak bu mümkün. Dünyanın başka deprem bölgelerinde bu yapılabilmiş, biz neden yapmayalım? Atakum'da yapı stokunun depreme dayanıklı olması için asla taviz vermeyeceğim. Altyapıda, toprak deneyimlerinde dikkatli davranacağız. Bu konuda akademik yeterliliği olmayan insanların raporlarını ciddiye almayacağız. Belki birkaç yerden değişik testler isteyeceğiz."

SAMSUN

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bademcik ve geniz eti problemleri
YEREL HABERLER Bademcik ve geniz eti problemleri
Samsun ihracatında 3 yılda yüzde 90 artış 2016 yılında 367 milyon dolar olan ihracat rakamı 2019'da 710 milyon dolara çıktı, hedef ise 1 milyar dolar
YEREL HABERLER Samsun ihracatında 3 yılda yüzde 90 artış 2016 ...
Ayvacık'ta kursiyerlere sertifika
YEREL HABERLER Ayvacık'ta kursiyerlere sertifika
Anne adaylarına soğuk hava uyarısı Anne adayları kış soğuklarından korunmalı
YEREL HABERLER Anne adaylarına soğuk hava uyarısı Anne adayları kış ...
Vali Kaymak: “Samsunspor’a Batıpark'tan yer vereceğiz”
YEREL HABERLER Vali Kaymak: “Samsunspor’a Batıpark'tan yer ...
8 köşelilerden yardım yola çıktı
YEREL HABERLER 8 köşelilerden yardım yola çıktı
Sarıcaoğlu: “Onlar cefa çekerken ben tirit gecesi yapmam”
YEREL HABERLER Sarıcaoğlu: “Onlar cefa çekerken ben tirit gecesi ...
Çocuklarda düzenli sağlık kontrolünün önemi
YEREL HABERLER Çocuklarda düzenli sağlık kontrolünün önemi
Canik muhtarlarından karla mücadeleye tam not
YEREL HABERLER Canik muhtarlarından karla mücadeleye tam not
Parçalanarak çöpe atılan Iraklının cesedine 15 gündür sahip çıkan olmadı
YEREL HABERLER Parçalanarak çöpe atılan Iraklının cesedine 15 gündür ...
OMÜ’nün Europass Sertifika Ekleri kabul edildi
YEREL HABERLER OMÜ’nün Europass Sertifika Ekleri kabul edildi
Vali Kaymak: “Vatandaşlarımız kullanılmış eşyaları depremzedelere göndermesinler” “AFAD’ın duyurduğu hesaplara nakdi yardımda bulunabilirler”
YEREL HABERLER Vali Kaymak: “Vatandaşlarımız kullanılmış eşyaları ...
Her sabah ilk işi martıları doyurmak
YEREL HABERLER Her sabah ilk işi martıları doyurmak
Iraklı kız hırsızlık yaparken yine yakalandı, yine serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Iraklı kız hırsızlık yaparken yine yakalandı, yine ...
Başkan Demirtaş: "Giysi kumbarası ile ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: "Giysi kumbarası ile ekonomiye katkı ...
19 Mayıs’tan Elazığ’a yardım
YEREL HABERLER 19 Mayıs’tan Elazığ’a yardım
Samsun'da geceleyin bıçaklı kavga: 1'i uzman çavuş 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da geceleyin bıçaklı kavga: 1'i uzman çavuş 3 ...
Rize Sağlık Müdürü'nün babası Samsun'da ölü bulundu
YEREL HABERLER Rize Sağlık Müdürü'nün babası Samsun'da ölü bulundu
İki grubun bakışma kavgası: 2'si kardeş 3 yaralı
YEREL HABERLER İki grubun bakışma kavgası: 2'si kardeş 3 yaralı
16 yıldır idrar sorunu yaşayan hasta sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 16 yıldır idrar sorunu yaşayan hasta sağlığına ...
Terme'de soba evi yaktı
YEREL HABERLER Terme'de soba evi yaktı
Öztürk: “Gün dayanışma günü” Taşova’dan depremzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Öztürk: “Gün dayanışma günü” Taşova’dan ...
Taraftar grupları ve Kızılay’dan depremzedeler için yardım
YEREL HABERLER Taraftar grupları ve Kızılay’dan depremzedeler için ...
Yılport Samsunspor - Başkent Akademi FK: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Başkent Akademi FK: 2-0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X