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Samsun ihracatında 3 yılda yüzde 90 artış 2016 yılında 367 milyon dolar olan ihracat rakamı 2019'da ...

İHA

Samsun'un 2016 yılında 367 milyon dolar olan ihracat rakamı yüzde 90 artışla 2019'da 710 milyon dolara yükseldi, hedef ise 1 milyar dolar.

Samsun ihracatında 3 yılda yüzde 90 artış 2016 yılında 367 milyon dolar olan ihracat rakamı 2019'da 710 milyon dolara çıktı, hedef ise 1 milyar dolar

Samsun'un 2016 yılında 367 milyon dolar olan ihracat rakamı yüzde 90 artışla 2019'da 710 milyon dolara yükseldi, hedef ise 1 milyar dolar.
“27 Ocak Dünya Gümrük Günü” etkinlikleri kapsamında Samsun Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde kürsü konuşmalarına geçildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, Dünya Gümrük Örgütünün ilk defa toplandığı 26 Ocak 1953 tarihi dikkate alınarak her yıl üye ülkelerde Dünya Gümrük Günü olarak kutlandığını belirtti. Türkiye ve Samsun'un Gümrük verileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Müdür Başaran, "Ticaret Bakanlığımızca son 5 yılda teknolojiye 410 milyon lira yatırım yapılarak mobil tarama sistemleri, yeni nesil araç takip sistemleri, muhafaza kriminal laboratuvarı kurulumu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bakanlık Köpek Eğitim Merkezinde narkotik, asayiş, çaytütün, silahmühimmatpatlayıcı ve nakit olmak üzere 5 farklı branşta 189 dedektör köpek eğitimi yapılmıştır. 2019 yılında Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,04 artarak 180 milyar 468 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 9 azalarak 210 milyar 394 milyon olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 9,3 puan artarak yüzde 85,8'e yükselmiştir" dedi.

"Türkiye'de 2019 yılında 3 milyar 107 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi"
Kaçakçılık konusunda her geçen gün çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Ersin Başaran, "2019 yılında 125 milyon yolcu, 6,5 milyon konteyner, 700 bin uçak, 80 bin gemi, 4 milyon nakliye aracı dahil toplamda 9 milyon araç işlemi gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı başından bu yana 5 bin 411 olayda 1 milyar 45 milyon lira değerinde uyuşturucu ve 2 milyar 62 milyon lira değerinde ticari eşya olmak üzere, toplam 3 milyar 107 milyon liralık kaçak eşya ele geçirilmiştir. 2019 yılsonu itibarıyla 8,7 ton uyuşturucu, 17 bin ton kaçak akaryakıt, 17,4 milyon paket kaçak sigara elde edilmiştir. Kaçak sigara kullanımı, dünyada yüzde 10 ve Avrupa'da yüzde 8,7 seviyesinde olmasına karşın Türkiye'de bunun yüzde 2,2'ye düştüğü görülmüştür. Ayrıca 110 milyon makaron ile 140 bin adet elektronik sigara yakalaması gerçekleştirilmiştir. Tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların yeniden ekonomiye kazandırılması ve devlete gelir sağlanması amacıyla hayata geçirilen mobil uygulamalar sayesinde bu yıl geçen yıla göre yüzde 76'lık artışla toplam 367 milyon liralık eşya ve araç satışı yapılmıştır. 2019 yılında eihale sistemleri üzerinden 7 bin 482 tasfiyelik araç satılmış, 2018 yılında 80 bin olan eihale kullanıcısı yapılan tanıtım faaliyetleri sonucu 9 kat artarak 2019 yılında 755 bine ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Bölgede 75 milyon 155 bin 140 TL tutarında kaçak eşya ele geçirildi
Samsun Gümrük Bölge Müdürlüğünün; Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsayan bölgede 8 Gümrük Müdürlüğü, Kaçak İstihbarat Müdürlüğü, Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve 2 Ticaret Denetmenliği Grup Başkanlığı olmak üzere toplam 12 idare, 350 personel ile görev ifa ettiğini anlatan Başaran, "Bölge Müdürlüğümüz bağlantılarında 2019 yılında 1 milyar 543 milyon 908 bin 419 dolar ihracat, 2 milyar 243 milyon 555 bin 566 dolar ithalat işlemi yapılmış, 1 milyar 110 milyon 938 bin 521 TL vergi tahsilatı gerçekleştirilmiştir. Bağlantımız Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce 75 milyon 155 bin 140 TL tutarında kaçak eşya ele geçirilmiş, Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünce de araç ve eşya satışlarından toplamda 10 milyon 312 bin 987 TL hasılat elde edilmiş, net gelir ise 2 milyon 816 bin 481 TL olmuştur. Ayrıca Ticaret Grup Başkanlıklarımıza toplam 3 bin 533 adet ürün denetimi gerçekleştirilmiştir. Bölge Müdürlüğümüzün dış ticaret hacminin yüzde 92'si bağlantımız Samsun Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilmekte olup 2019 yılında Samsun Gümrüğünden 1 milyar 324 milyon 393 bin 960 dolar ihracat, 2 milyar 182 milyon 721 bin 704 dolar ithalat gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl verileri dikkate alındığında ihracatta yüzde 26 oranında artış, ithalatta ise yüzde 14'lük düşüş gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 de yüzde 40 iken 2019 yılında bu oran yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir. En çok ihracı yapılan ürünler; sigara, kütük demir, narenciye, un, bakır konsantresi, fındık, en çok ithal edilen ürünler; buğday, motorin, hurda demir, LPG, alüminyum ve taş kömürü olmuştur” diye konuştu.

Samsun’da 3 yılda yüzde 9 artış
Başaran, “Samsun'da yerleşik firmaların ihracat rakamlarına baktığımızda 2016 yılında 367 milyon 592 bin dolar olan rakam 2019 yılında yaklaşık yüzde 90 artarak 710 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Temennimiz kısa sürede bir milyar doları aşmasıdır" açıklamasında bulundu.

"Samsun ilimizin ihracatı 710 milyon TL ama yeterli değil"
Son yıllarda tüm kamu kurumlarında olduğu gibi gümrük bölge müdürlüklerinin hizmetlerin kolaylaştırılması konusunda çok mesafe kat ettiğini ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak ise şunları söyledi: "Türkiye'nin gelişmesi ihracata bağlıdır. O anlamda Samsun olarak biz ihracatımızı yeterli görmüyoruz. Bizim Samsun ilimizin ihracatı 710 milyon TL. O yönüyle bunu yeterli görmüyoruz. Tabii ki bu ilin ekonomik faaliyetlere katılmasına bağlı. Samsun potansiyeli çok yüksek bir ildir. Biz bu potansiyelin çok iyi kullanılması halinde çok daha fazla imalat istihdam, üretim ve ihracat yapabileceğini düşünüyoruz. Bunu birlikte yapmak zorundayız. Hep söylediğimiz bir husus var. Samsun ortak aklı, ortak paydayı bulursak o anlamda çok yol alırız. Bütün kurumlar sivil toplum kurumları, bürokratı, siyasetçisi bir araya gelirsek çok daha güzel yol alacağımızı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili yapılan güzel çalışmalar var. Yapılan fuar merkezi, lojistik merkezi Samsun ortak aklın ürünleridir. O yönüyle bu iki tesiste Samsun'a katkı yapıyor. Bizim hep konuştuğumuz Samsun'un vizyonları diyoruz. Samsun bir tarım, sanayi, sağlık, spor kenti. Samsun merkezli ihracat diyeceğimiz tarımsal ürünümüz çok yok. İhracatın artması üretimin, istihdamın artmasıdır ancak bazen sırf ihracatın artması da bir sonuç değil çünkü ihracat dediğiniz malın belki de yüzde 70'i ithalattan gelecek. O anlamada yerli ve milli ürün önemlidir. Biz dışarıdan mal almadan imalat, üretim, istihdam yapmak şeklinde bir yöne girersek ihracata yönlenecek arkadaşlarımız ara ürünler ve ara eleman konusuna ağırlık vermesi ve devletinde bunu desteklemesi demektir. Avrupa belli bir doyuma ulaştı ama özellikle iş adamlarımızın Asya'ya açılma konusunda sınırları zorlaması lazım. Ben sizlerin Gümrük Gününü kutlarım."
Törenin sonunda Vali Osman Kaymak, Samsun'un ihracatına katkı yapan önemli iş adamlarını plaketle ödüllendirdi. Sonrasında da pasta kesimi gerçekleşti.
Düzenlenen etkinliğe ayrıca Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Samsun İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, kurum müdürleri ve gümrük personelleri katıldı.

SAMSUN

27 Ocak 2020 Pazartesi

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