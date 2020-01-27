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Bademcik ve geniz eti problemleri

İHA

Kulak Burun Boğaz(KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Selami Yavuz, bademcik ve geniz eti problemlerinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Bademcik ve geniz eti problemleri

Kulak Burun Boğaz(KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Selami Yavuz, bademcik ve geniz eti problemlerinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.
Medicana Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Opr. Dr. Selami Yavuz, sıklıkla çocukluk çağında görülen bademcik, geniz eti problemleri ve bademcik ameliyatlarında kullanılan güncel tedavi yöntemi thermal welding yönteminden bahsetti. Yavuz, "Bebeklik döneminde anneden geçen bağışıklık salgıları sayesinde bağışıklık sisteminin fazla çalışmasına gerek yoktur, bu nedenle de geniz eti ve bademcikler küçüktürler. Ancak 2 yaşından itibaren çocuğun kendi bağışıklık sistemi görev yapmaya başlar. Çocuğun kendi bağışıklık sisteminin vücuda giren bakteri, virüs gibi mikroplarla, alerjenlerle, kimyasal ve diğer yabancı maddelerle tanışması ve bunlara karşı bir bağışıklık cevabını oluşturması nedeniyle, çocuklar erişkinlere göre daha sık hasta olurlar. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin çok çalışması nedeniyle bu yaşlarda bademcik ve geniz eti büyümeleri de daha sık görülür. Enfeksiyonların ve geniz etibademcik büyümelerinin en sık gözlendiği yaş aralığı ise 3 ila 9 yaş arasıdır" diye konuştu.

Bademcik ve geniz etinin yol açtığı problemler
Geniz etinin büyük olmasının burundan solunuma engel oluşturacağını söyleyen Dr. Yavuz, bunun ayrıca kulak ve sinüslerin boşalımını bozarak değişik boyutta problemlere de yol açabileceğini anlattı. Yavuz, "Bu çocuklarda işitme kayıpları, horlama, ağızdan soluma, gece öksürükleri, burun akıntıları gözlenmektedir. Kronik geniz eti iltihapları veya büyümeleri ortodontik bozukluklara, yüz gelişiminde bozukluklarına ve konuşma bozukluğuna yol açabilmektedir. Bademcik ve geniz eti büyümeleri üst solunum yolunu daraltacak boyuta ulaştığında horlama ve apne dediğimiz uykuda nefessiz kalma gibi ciddi sorunlar başlar. Bu gibi durumlarda bir KBB uzmanı ile görüşülmesinde yarar vardır" ifadelerini kullandı.

Cerrahi gereken durumlar
İlaç tedavisinden fayda görülmediğinde cerrahi yöntemlerin gündeme gelebileceğini söyleyen Yavuz, "Bu ameliyata karar vermek için kullanılan iki kriter vardır" diyerek bunları şöyle sıraladı:
"Kesin ameliyat gerektiren durumlar: Üst solunum yolunun bademcik ve geniz eti büyüklüğüne bağlı olarak tıkanması. Bademcik etrafında apse. Kötü huylu tümör şüphesi. Çene yapısını bozan geniz eti ve bademcik büyümeleri. Göreceli durumlar: Sık tekrarlayan bademcik enfeksiyonları. Bademcik ameliyatlarının yüzde 40'ı bu nedenle yapılmaktadır. Difteri (Kuş palazı) mikrobu taşıyıcıları. Kalp kapak bozukluğu olan kişiler. Bademcik ve geniz eti iltihaplanmasına bağlı olarak sık orta kulak iltihabı geçirilmesi."
Bademcik ve geniz eti hastalıkları çocuk yaş grubu sorunu olarak bilinmekle birlikte erişkinler için de aynı kuralların geçerli olduğunu anlatan KBB Uzmanı Opr. Dr. Selami Yavuz, "Ameliyata engel oluşturacak herhangi bir ciddi sağlık problemi olmayan erişkinlerde de bademcik ameliyatı uygulanmaktadır. Solunumu engelleyen geniz eti ve bademcikler yaş sınırı olmaksızın alınmaktadır. Sık tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle planlanan ameliyatların ise 3 yaşından sonra yapılması tercih edilir” bilgilerini verdi.

“Thermal welding yöntemi ile bademcik ameliyatları artık çok daha konforlu”
“Thermal welding yöntemi ile bademcik ameliyatları artık çok daha konforlu” diyen Yavuz, açıklamasını şöyle tamamladı: “Thermal welding, operasyon esnasında ısı enerjisi ile ameliyat alanında kanama kontrolünü sağlar ve daha sonraki dönemde doku iyileşmesini hızlandırır. Bu yöntem ameliyat esnasında kanamayı engellediği için, ameliyat süresini ve anestezi süresini önemli ölçüde azaltmaktadır. Thermal welding, ameliyat esnasında önemli ölçüde rahatlık sağlarken ameliyat sonrası dönemde kanama riskini de ortadan kaldırarak ikinci bir uygulamayı ve bunun getirdiği zorlukları önlemektedir. Ayrıca, ameliyat sonrası dönemde yine çok önemli bir problem olan ve yaklaşık 10 gün kadar süren ağrı şikayeti de önemli ölçüde azalmıştır. Sonuç olarak hasta açısından thermal welding yöntemi, ameliyat sonrası dönemde hastanın toleransını artırırken önemli derecede konfor sağlar. Thermal welding; etkin, kolay ve tolere edilebilir, yepyeni bir tonsillektomi tekniğidir.”

SAMSUN

27 Ocak 2020 Pazartesi

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