Köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 ölü

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Samsun’da bir sürücü önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı. Kaza sonucu genç sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emiryusuf Mahallesi’nde 57 AZ 838 plakalı otomobil sürücüsü Doğan Can Havzalı (26), seyir halinde ilerlerken önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak isteyen genç sürücü direksiyonu aniden kırınca yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç sulama kanalına düşerek durabildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü 26 yaşındaki Doğan Can Havzalı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SAMSUN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:15

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