Samsun'da aksiyon filmlerini aratmayacak boğa kovalaması

Samsun’da ahıra götürülürken kaçan 2 tonluk boğa, sahibini saatlerce peşinden koşturdu. Boğa 10 saatlik bir çalışma sonunda yakalanabildi.

Samsun’un Atakum ilçesi Çatmaoluk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Murat Kocaman’a ait 2 tonluk ‘Yağız’ isimli boğa ahıra götürülürken kaçtı. Kaçmanın ardından sahibini ve etraftaki vatandaşları peşinden koşturan boğa, Kurban Bayramlarında yaşanan olayları hatıra getirdi.

Sinirli boğa araçlara saldırarak maddi zarar verirken etrafındaki vatandaşlara ise korku dolu anlar yaşattı. Veteriner Hekim İlhan Demirsoy mahalleye getirildi ve boğaya uyuşturucu iğne yapıldı. Yorgun düşen boğa 10 saat sonra etkisiz hale geldi. Kovalama sırasında eğlencelik görüntüler ortaya çıktı.



"10 saattir yollardayız"

Murat Kocaman, “Boğayı arabaya yükledik. Ahırın kapısına kadar getirdik. Kapıya kadar hiçbir şey yoktu. Sonra birden kaçtı. Mahallemizde kadınları, çocukları kovaladı. Yoldan geçen arabalara zarar verdi. Hayvanın ağzı filan kanadı. Sol göğsü şişti. Sabah 10.00’dan beri yollardayız. Benim kendi kişisel arabamı kaldırdı. Maddi zarar verdi. Sonunda bahçeye sıkıştı. Orada sakinleşsin diye inek getirdik. Ona da biraz saldırdı. Sonra iğneyi yaptık. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Veteriner Hekim İlhan Demirsoy ise “Boğayı gördüğümde normal bir durum olmadığını anladım. Kovalamaca sonunda bahçeye sıkıştırdık. Kas gevşetici uyuşturucu iğne yaptık. Uzaktan iğne atan tüfek olması lazımdı. Biz kendi elimizle vurduk. Kolay olmadı. Sonunda ahıra getirdik" diye konuştu.

SAMSUN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:53

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.