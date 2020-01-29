İlkadım Belediyesi Halk Kütüphanesine vatandaşlardan yoğun ilgi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kütüphane kültürünü çocuklarımıza aşılamak istiyoruz. Gençlerimize yapılacak yatırımın en önemli yatırım olacağının bilincindeyiz” dedi.

İlkadım Belediyesinde yer alan halk kütüphanesi öğrencilerden ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İlkadım Belediyesi Ana Hizmet Binası 3. katında yer alan halk kütüphanesi haftanın 5 günü sabah 08.30’dan akşam 17.00’e kadar hizmet vererek gençlere sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma ve sosyalleşme fırsatı sunuyor. Kütüphanede Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerinden bilimsel yayınlara, psikolojik romanlardan tarih kitaplarına kadar 30 bin kitap yer alıyor. Birçok konu hakkında güncel yayına erişme imkanı da sunan kütüphaneye öğrencilerin yanı sıra araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, internet ortamında doğru bilgiye ulaşmanın güçlüğüne dikkat çekerek kitapların her zaman en doğru kaynak olduğunu belirtti. Öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanların yanı sıra öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamları da oluşturduklarını söyleyen Demirtaş göreve geldiği ilk günden itibaren eğitime büyük önem verdiklerini ifade etti.

Belediye içinde bulunan kütüphanenin de vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir yerde olması nedeniyle okur sayısını olumlu etkilediğine değinen Başkan Demirtaş, “Tabii ki amacımız burada kütüphane kültürünü de çocuklarımıza aşılamak. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza ve gençlerimize yapılacak yatırımın en önemli yatırım olacağının bilincindeyiz. İlçemizde kütüphane deneyimi olmayan öğrencilerimiz var. Hem bu kültürü görüp öğrensinler, aynı zamanda da okuma alışkanlığı edinsinler diye böyle bir hizmeti belediye binamızda gerçekleştirdik. Kütüphanemiz gayet güzel görünüyor. Gönül arzu eder ki mahalle aralarında bu tür kütüphaneleri yaygınlaştırıp daha çok insana ulaşırsak, daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

SAMSUN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

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