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Samsun Valisi Kaymak: “Bütün vatandaşlarımız oturdukları binaları sorgulatsın” “Afetlere Hazır Ol ...

İHA

Samsun Valisi Osman Kaymak, bütün vatandaşların oturdukları binaları sorgulatması ve dayanıklılık testini yaptırması çağrısında bulundu.

Samsun Valisi Kaymak: “Bütün vatandaşlarımız oturdukları binaları sorgulatsın” “Afetlere Hazır Ol Projesi” kapsamında İlk Yardım Uygulamalarını Öğren Programı düzenlendi

Samsun Valisi Osman Kaymak, bütün vatandaşların oturdukları binaları sorgulatması ve dayanıklılık testini yaptırması çağrısında bulundu.
“Afetlere Hazır Ol Projesi” kapsamında İlk Yardım Uygulamalarını Öğren Programı kapsamında 913 yaş arası 25 çocuğa yönelik temel ilk yardım semineri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Samsun İl Müdürlüğü binasında bulunan toplantı salonunda yapıldı. Programda çocuklara ilk yardım teknikleri ve afetlerde yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.
Programın açılışında konuşan Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı, “Bu ayın konusu ilk yardım olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı afetlere hazırlık yılı kapsamında her ay farklı bir konu belirliyor. 2020 yılının ilk ayının konusu da ilk yardım seçildi. Bu konu için de ‘İlk yardım uygulamalarını öğren ki canın sağ olsun’ sloganı belirlendi. Bu kapsamda eğitimlerimiz ve uygulamalarımız devam edecek” dedi.
İlk yardımın çocuk yaşlardan itibaren öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlk yardım konusu bir kaza ya da yaralanma sonrasında çok büyük önem arz ediyor. İlk yardım eğitimi herkes için anaokulundan başlayıp, her yaşta insan için gereklidir. Herkesin bu bilinci alması gerekiyor. Biz bu konuyu ne kadar erken yaşta çocuklarımıza öğretebilirsek, o bilinçlilik ömür boyu sürecektir. İlk yardıma her alanda ihtiyacımız olacaktır. Gerekli ilk yardım eğitimlerini ve sertifikalarını almaya gayret gösterelim” şeklinde konuştu.

“Bütün vatandaşlarımız oturdukları binaları sorgulatsın”
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve vatandaşların oturdukları binaları sorgulatması gerektiğini dile getiren Samsun Valisi Osman Kaymak, “Türkiye bir deprem ülkesi ve herkesin depremlere karşı hazırlıklı olması gerekiyor. AFAD ekipleri Türkiye’de depremler ve afetler karşısında yetkili bir kurum olarak görev yapıyor. Sadece AFAD’ın yapacağı çalışmalarla bu afetlerin üzerinden gelmek, felaketleri önlemek mümkün değil. Bunun bir toplumsal bilince dönüşmesini ümit ediyoruz. Depremlere hazırlık konusu çok önemli. Deprem öncesi, sırası ve sonrası tedbirler şeklinde bu tedbirler 3’e ayrılır. Bunların en önemlisi deprem öncesi hazırlıktır. Bunlarda asıl olan da zemini sağlam, etüdü yapılmış binalarda oturmaktır. O yönüyle bütün vatandaşlarımız bugünden itibaren, oturduğu binayı sorgulatsın. Binanın zemini sağlam mı, statiği ve taşıma sistemleri sağlam mı, ne zaman yapılmış, deneyleri ve testleri yapılmış mı, betonların içerisinden alınan numunelerden dayanıklılık testi yapılmış mı? Bunlara bakılması gerekiyor. Bu konularda tecrübeli ülkelerde daha büyük depremler oluyor ama insanlar normal hayatlarını sürdürüyorlar. Elazığ depreminde gördük ki Türkiye aslında güzel yol almış durumda. 6,8 Elazığ depremi, büyük bir deprem. Daha önceki depremlerle kıyaslandığında daha fazla bina yıkılıyor ve ölü sayısı da çok daha fazla oluyordu” ifadelerini kullandı.

“Elazığ’da Türkiye’nin acil kurtarma açısından örnek bir çalışma yaptığını bütün dünya takdir ediyor”
Elazığ’da acil müdahale konusunda Türkiye’nin iyi bir sınav verdiğine dikkat çeken Vali Kaymak, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Türkiye, deprem dışında da bazı afetler yaşıyor. Yangınlar, heyelanlar gibi afetlere karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Trafik kazalarında da ilk yarım hayat kurtarıyor. İlk yardım, her insanın kendisi için ve başkası için alması gereken bir eğitimdir. İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD olarak ilk yardım eğitimlerini bütün çocuklara ve kurumlara vermeye çalışıyoruz. İlk yardım eğitimi almak isteyen vatandaşlar, kurumlar veya STK’lar lütfen AFAD ya da Sağlık İl Müdürlüğü ile temasa geçerek bizden yardım istesinler. Elazığ’daki depremde insanları kurtarmak için verilen mücadeleleri görüyoruz. Elazığ’da Türkiye’nin acil kurtarma açısından örnek bir çalışma yaptığını bütün dünya takdir ediyor. Samsun’dan da acil kurtarma ekiplerimiz bölgeye giderek görev yaptılar. Biz orada insanların canını kurtarmak için fedakarlık yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu nedenle ilk yardım kurusunu herkes almalıdır. Bu kursları çok önemseyin. Faydalarını da arkadaşlarınıza anlatın.”
Konuşmaların ardından öğrencilere uygulamalı olarak ilk yardım teknikleri ve adetlerde yapılması gerekenler hakkında sunumlar yapıldı. Konferans salonundaki etkinliklerin ardından çocuklara AFAD araçları ve merkezi tanıtıldı.
Toplantıya ayrıca Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İbrahim Güven ve öğrenciler katıldı.

SAMSUN

29 Ocak 2020 Çarşamba

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