Başkan Sandıkçı: “İhtiyacı olan vatandaşlarımızın yanındayız”

– Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İnsanlarımızın huzuru, mutluluğu için, insana yatırım, insan ihtiyaçlarına dönük çalışmalarımız her zaman devam edecek” dedi.

Canik Belediyesi birçok alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de örnek olmaya devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi ile bölgede yaşayan yetim çocuklara, yaşlı vatandaşlara, engelli vatandaşlara, yalnız yaşayan bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi her kesime ulaşmaya, onların yüreklerine dokunmaya çalışıyor.

Konu hakkında açıklama yapan İbrahim Sandıkçı, şunları söyledi:

“Tüm bu yardım çalışmalarını yaparken amatör ruhu kaybetmemekle beraber ailelerimizi yakından takip etme ve ihtiyaçları hızla giderme noktasında profesyonel olarak da ebelediye sisteminde yer alan sosyal yardım modülüne geçiş yaparak sosyal hizmet çalışmalarımızda yeni bir adım atmış bulunmaktayız. Profesyonel sistemimiz ve gayretli ekibimizle beraber bölgemizde tespit ettiğimiz bakıma muhtaç, yaşlı, engelli bireylerimize günlük sıcak yemek dağıtımı, ihtiyaç sahibi ailelerimize de ayni/nakdi yardım çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hiçbir vatandaşımızın çaresizlik içinde olmasını istemiyoruz. Mutlu huzurlu bir Canik, mutlu huzurlu bir Türkiye için insanlarımızın dertlerine deva olmaya, ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalarımız her zaman devam edecek.”

