Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Amasya'dan Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu haplarla yakalanıp tutuklanan bir kişinin olayının devamında söz konusu şahsa uyuşturucu maddeyi sağladığı iddia edilen E.K. ile ilgili çalışma başlattı. Narkotik polisi E.K.'nin Amasya'nın Suluova ilçesinden Samsun'a yine uyuşturucu getireceğini bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu düzenlenen operasyonda E.K. Ankara yolu üzerinde yakalandı. E.K.'nin içinde bulunduğu araçta ve Suluova ilçesindeki evinde yapılan aramalarda 4 bin 494 kapsül sentetik ecza, 801 adet ekstasy hap, 0,46 gram metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca ve 17 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:53

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.