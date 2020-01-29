Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlık yapan 2 kişi yaralandı

Samsun'da limandan çıkan kamyonların üzerinden buğday ve kömür çaldıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limandan çıkan kamyonların üzerilerine çıkıp kömür ve buğday çaldıkları iddia edilen C.İ. ve H.İ., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.İ. ve H.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:53

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.