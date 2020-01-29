"4. Samsun EV'leniyoruz Fuarı" açıldı Vali Kaymak: “Samsun’un milyar dolarları aşması lazım”

"4. Samsun EV'leniyoruz Fuarı" açılışınde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak ihracat rakamlarına değinerek, “Şehrimizin yıllık ihracatının 710 milyon dolar olduğunu bize söylediler. Bu Samsun için çok düşük bir oran. Bizim ayarımızdaki illere kıyasla Samsun’un çok rahatlıkla milyar dolarları aşması lazım” dedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Fuar ve Kongre Merkezinde "4. Samsun EV'leniyoruz Fuarı" açıldı. Fuarda evlilik hazırlıkları yapacak vatandaşlara yönelik fotoğrafçılık, düğün organizasyonu ve mobilya gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 60 firma yer aldı. Geçen yıl 40 bin kişinin ziyaret ettiği fuar bu yıl beklentiyi 50 bine yükseltti. 5 devam edecek fuar bugün düzenlene törenle kapılarını ziyarete açtı.



"Samsun şehir olarak bir toplanma ve dağıtma merkezi"

Açılış töreninde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye bir yere gelecekse bizim ciddi anlamda bu konuda sorumluluğumuz var. Samsun Türkiye’nin tek başına 35 parçada bir parçası. Bölgeyi de ilave ettiğimizde Samsun’un önderlik ettiği organize ettiği öncülük ettiği yük yüklendiği sorumluluk aldığı her konuda Türkiye’de 7’de 1 katkısı olabilecek bir şehir. Samsun şehir olarak bir toplanma ve dağıtma merkezi. Tekkeköy’de akşam belediye başkanımızla 4 saat güzel bir çalışma yaptık. Tekkeköy de Samsun markasının önemli bir öncüsü olarak Türkiye’de kişi başı gayri safi milli hasılası en yüksek olan bir şehir olarak inşallah planlıyoruz. Onun gereği noktasında da elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.



"Samsun bir milyar dolarları aşacaktır”

Samsun’da yapılan sanayi yatırımları ve ihracat rakamlarından bahseden Samsun Valisi Osman Kaymak, “Samsun’un ekonomik yönden daha ileriye gitmesi şehrimizdeki birlik beraberliğe bağlı. Ortak akla ortak paydaya bağlı. Şehrimizin büyük potansiyelleri var. Bunların kullanılması açısından da bir araya gelebilirsek çok yol alırız. Sanayileşme anlamında çok ciddi adımlar atıyoruz. 67 tane organize sanayi bölgemiz var ama Samsun merkezde sanayici arkadaşlarımızın yer taleplerini çözememiştik. Şu an iki bakanımızın gelmesinden sonra ciddi şekilde 3 bin dönümü aşacak yeni bir büyük organize sanayi bölgesi kurma çalışmalarına başladık. Güçlü sanayi kuruluşlarımız yoksa biz bu gençliğe yeteri kadar gelecekte iş aş bulamayız. İhracatla ilgili bir toplantıda şehrimizin yıllık ihracatının 710 milyon dolar olduğunu bize söylediler. Bu Samsun için çok düşük bir oran. Bizim ayarımızdaki Kayseri, Konya, Gaziantep, Eskişehir gibi illerle kıyaslandığında Samsun çok rahatlıkla milyar dolarları aşması lazım. İnşallah Samsun Sivas hattı önümüzdeki günlerde devreye girecek. Onun girmesiyle ben inanıyorum ki Samsun bir milyar dolarları aşacaktır” diye konuştu.

Kurdele kesimi ile fuarın açılışı yapıldı. Sonrasında protokol fuarı gezerek katılan firmaların temsilcileri ile sohbet etti.

Törene Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahri Eldemir, Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir katıldı.

KOSGEB tarafından desteklenen ve girişin ücretsiz olduğu Fuar 29 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında 10.0020.00, 2 Şubat tarihinde ise 10.0019.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

SAMSUN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

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