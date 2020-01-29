Bafra’ya 10 bin kişilik cami müjdesi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafralıların büyük bir özlem ve heyecanla beklediği Kızılırmak Sedde Projesi kapsamında 10 bin kişilik caminin ilçeye kazandırılacağını söyledi.

Kızılırmak’ta Sedde Projesi kapsamında birçok yapı ilçeye kazandırılacak. Proje ve yapılacak inşalar hakkında konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, önemli bilgiler verdi.

Kızılırmak Sedde kıyısı boyunca 750 dönüm gibi oldukça büyük bir alanda gerçekleştirilecek Sedde Projesi içinde yer alacak olan Millet Bahçesi kapsamında yer alacak olan Millet Cami ise bölgenin en büyük camilerinden biri olacak. 4 parselden oluşan ve toplam 253 dekar üzerinde yapılması planlanan Millet Bahçesi proje alanı içerisinde 10 dönüm otel alanı, 5 dönüm eğitim ve kültürel tesis alanı, hükümet konağı, belediye hizmet binasının yanında 10 bin kişilik bir de cami yapılacak.

Yapılacak 10 bin kişilik cami hakkında bilgiler veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “750 dönümlük bir alanda, Ali Kale Turistik Tesislerimizi de bünyesine alacak şekilde hazırladığımız Kızılırmak Sedde Projemizin Baframızda birçok beklentiye cevap vereceğine inanıyoruz. Proje kapsamında yer alan 253 dekarlık Millet Bahçemiz bulunuyor. Millet Bahçemizde ise yine ilçemizin beklentilerinden biri olan Millet Camimiz yer alacak. 10 bin kişilik olacak camimiz hükümet binası, belediye hizmet binası ve kültür merkezi ile komşu olacak ve 10 bin m2 alanı kapsayacak. Bütünsel olarak bakıldığında Kızılırmak Sedde Projemizin Bafra'da oldukça uzun bir süredir eksikliği hissedilen pek çok şeyin karşılı olacağına inanıyoruz” dedi.

Başkan Kılıç, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Başta Samsun Milletvekilimiz Av. Orhan Kırcalı olmak üzere tüm vekillerimizle projenin detayları ve hayata geçiş süreci ile ilgi istişare içerisindeyiz. Hükümetimizin ilgili tüm birimleri ve milletvekillerimiz ile birlikte söz konusu projemiz için yoğun çaba içerisindeyiz. Bu projemizi ve Baframızın ihtiyacı olan 10 bin kişilik Millet Camisi'ni inşallah ilçemize kazandıracağız.”

SAMSUN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:53

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.