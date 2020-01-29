Askere gideceğini ilanla duyurdu

Samsunlu genç askere gideceğini gazeteye verdiği ilanla duyurdu.

Samsun’da Mehmet Melih Kurumahmutoğlu adlı genç askerlik yapacak olmaktan duyduğu gururu diğer insanlarla da paylaşmak için farklı bir yöntem kullandı. Şubat ayı itibariyle askere gidecek olan Kurumahmutoğlu askere gideceğini gazeteye verdiği ilanla duyurdu.

Verdiği ilanda askere gideceği tarihi ve görev yapacağı birliği paylaşan genç, vatan sevgisini ifade ettiği ilanda asker olacak olmaktan duyduğu mutluluğu ve gururu ifade etti. Kütahya Hava Eğitim Tugay Komutanlığına 1 şubat itibariyle katılarak vatani görevini yerine getirecek olan Kurumahmutoğlu’nun birçok tanıyanı da verilen ilanla durumdan haberdar oldu. Kullandığı ilginç yöntemle yaptığı duyuru sonrasında gencin yapılacak davulluzurnalı törenle askere uğurlanacağı öğrenildi.

Gazeteye verdiği ilanda duygularını paylaşan Mehmet Melih Kurumahmutoğlu, “Ben atalarımızın bize mirası olan bu vatan topraklarında doğdum ve büyüdüm. Vatan beni asli görevime çağırdı. Ben asker oldum. 1 Şubat 2020’de vatanımızın emanet olduğu Mehmetçiklerden biri de ben olacağım. Bu göreve layık olduğum için çok mutlu ve gururluyum” ifadelerini kullandı.

SAMSUN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:14

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