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Skolyoz kalbi de vurabilir

İHA

Skolyozun önlem alınmadığı takdirde estetik sorunların yanında kalp ve solunum sisteminde de ciddi hasar oluşturabileceği uyarısında bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal, "Çocuklarda ve gençlerde hastalığın hiç belirti vermeden ilerlemesi, erken tanının zorluğunu ve önemini ortaya koymaktadır" dedi.

Skolyoz kalbi de vurabilir

Skolyozun önlem alınmadığı takdirde estetik sorunların yanında kalp ve solunum sisteminde de ciddi hasar oluşturabileceği uyarısında bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal, “Çocuklarda ve gençlerde hastalığın hiç belirti vermeden ilerlemesi, erken tanının zorluğunu ve önemini ortaya koymaktadır” dedi.
Skolyoz (omura eğriliği), omurganın sırt ve bel bölgesinin yana doğru eğriliği olarak tanımlanıyor. Büyümenin en hızlı yaşandığı ergenlik döneminde belirtilerinin görülme sıklığı artan skolyoz tedavisinde başarılı sonuçlara ulaşabilmek için erken dönemde müdahale edilmesi büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili bilgiler aktaran Liv Hospital Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinden Opr. Dr. Ali Kemal, zamanında teşhis edilmemiş ve ilerlemiş omurga eğriliklerinin özellikle çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak, “Skolyozun önemli bir sorun olarak dikkat gerektiren bir diğer özelliği ise, önlem alınmadığı takdirde estetik sorunların yanında kalp ve solunum sistemi üzerinde geri dönüşümsüz hasarları ortaya çıkarabilmesidir” diye konuştu.

Çocuklarda hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir
Sağlıklı bir omurgada arkadan bakıldığında omurların düz bir hat şeklinde uzandığını ifade eden Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, skolyoz söz konusu olduğunda ise omurların sağa veya sola doğru eğrildiğini, aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döndüğünü belirtti. Skolyozda omurgadaki eğriliğin ‘C harfi’ şeklinde tek bir eğri olarak ya da ‘S harfi’ şeklinde iki eğri olarak geliştiğini belirten Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, hastalığın her yaş grubunda görülebileceğini ancak tanı konma aşamasının ergenlik yaşlarına kadar sürdüğünü söyledi. Dr. Ulaş, “Sorunu ortaya çıkaran birçok neden olmakla birlikte aynı etmen farklı kişilerde farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Ancak çocuklarda ve gençlerde hastalığın hiç belirti vermeden ilerlemesi, erken tanının zorluğunu ve önemini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Kız çocuklarında daha sık görülüyor
Skolyozun toplumda görülme sıklığının yüzde 24 arasında seyrettiğine işaret eden Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, “Nedeni bilinmemekle birlikte skolyoz, kız çocuklarında erkeklere oranla daha sık rastlanmaktadır. Kötü duruş ve omuz seviyeleri arasında eşitsizlik, bel çukurlarındaki asimetri, bel kemiğinde bir tarafın öne çıkıntı yapması, sırtta bir tarafta kemik kabarıklık (kürek kemiğinde tümsek görünümü), elbiselerin vücuda tam olarak oturmaması, kızlarda eteğin yukarı doğru çekilmesi, vücut dengesinde sağa ya da sola kayma şeklinde belirtiler ile kendini gösterir. Skolyozda görülen bu hafif değişiklikler aile üyesi, yakın bir arkadaş ya da öğretmen tarafından fark edilebilir. Bu durumda mümkün olduğunca hızlı hekime gitmek gerekir” diyerek önemli uyarılarını noktaladı.

SAMSUN

30 Ocak 2020 Perşembe

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