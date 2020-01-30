Oto servisinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Samsun'da sanayideki bir oto servisinde 2 kişinin cüzdanından paralarını çalan genç, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle'deki sanayi sitesinde bulunan bir oto servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışan E.D.(29) ve U.A.'nın(30) pantolonlarının cebindeki cüzdanlarından toplam 280 lira para çalındı. Olay polise haber verildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını aynı suçtan sabıkası bulunan İ.K.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Irmak Polis Merkezine teslim edilen İ.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

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