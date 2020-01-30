Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Üçköprü Mahallesi Yeşilbağ Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mesut A. idaresindeki 05 FH 683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucu sürücü Mesut A. yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAMSUN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:54

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.