Samsun’da kuraklık önlemleri

Samsun İli Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu Değerlendirme Toplantısı’nda bir dizi önlemler alındı.

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde, Samsun İli Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi; Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde toplandı. Toplantıda ilk olarak konuşan Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, “Kuraklık, su kaynaklarıyla tarımı ve tüm canlıları etkilemektedir. Kuraklıkla mücadelede, kurak yıllarda yapılması gerekenlerden önce normal yıllarda alınması gereken tedbirler daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle Kuraklık Eylem Planı sadece kuraklık olduğu yıllarda alınacak önlemleri değil, kuraklık olmadan önce alınacak tedbirleri de içermektedir” dedi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise, “İklim değişikliğinin gelecek dönemde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine hazırlık yapmak, kuraklık esnasında ve kuraklık sonrasında alınacak tedbirleri belirlemek, kuraklığın etkilerinin ilimizde asgari düzeyde kalmasını sağlamak amacımızdır” diyerek toplantının gündem maddelerini belirtti.

Toplantıda Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünce, 20192020 tarım sezonu yağışları ile iklim verileri ve bunların karşılaştırılmaları konusunda meteorolojik değerlendirmeler yapılırken; DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce Samsun’da bulunan barajlarda son doluluk oranları, sulanabilir alanlar ve bunların değerlendirmesi; İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de 20192020 yılı tarımsal üretim ve kuraklık değerlendirmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Sonrasında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezinde yer alan üyelerin görüş ve önerileri alınarak aşağıdaki kararlar çıktı:

“İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planı adımlarının uygulanması, bitkilerin sulanmasında salma sulama yönteminden kaçınılması yönünde kamuoyunun bilgilendirilmesi, kuraklığa ve sıcağa dayanıklı yeni türlerin tespit edilerek veya mevcut türlerde çeşitlerin Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde çiftçilere anlatılması ve bu şekilde çeşitlerin ekilişlerinin tavsiye edilmesi, meyvecilikte kuraklığa dayanıklı az su tüketen anaç kullanımı ve münavebeli ekime ağırlık verilmesi, münavebeli ekim ve ürün rotasyonu uygulamalarının yaygınlaştırılması, Tarım Sigortası bilincinin artırılması, toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran arazi kullanım tekniklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerine ağırlık verilmesi, yer üstü su depolama tesislerinin tamamlanması ve yer altı su depolarının maksimum beslenme ile en yüksek seviyelerde tutulması için gerekli çalışmaların tamamlanması o birliğiyle kararlaştırılmıştır.”

SAMSUN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

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