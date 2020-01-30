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Samsun'da 2019 yılında İŞKUR ile 29 bin 292 kişi işe yerleşti Samsun istihdamı masaya yatırıldı Vali ...

İHA

Samsun'da 2019 yılında İŞKUR tarafından 17 bin 787'si erkek, 11 bin 505'i kadın olmak üzere toplamda 29 bin 292 kişi işe yerleştirildi.

Samsun'da 2019 yılında İŞKUR ile 29 bin 292 kişi işe yerleşti Samsun istihdamı masaya yatırıldı Vali Kaymak: "Samsun göç almaya başladı"

Samsun'da 2019 yılında İŞKUR tarafından 17 bin 787'si erkek, 11 bin 505'i kadın olmak üzere toplamda 29 bin 292 kişi işe yerleştirildi.
Samsun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 1. Olağan Toplantısı Türk İş Eğitim Merkezinde yapıldı. Toplantıda Samsun'un istihdam durumu masaya yatırıldı. İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Osman Kaymak, "İstihdam ülkemizin çok önemli bir sahasıdır. Huzuru, refahı getirir. O yönüyle istihdamı çok önemsiyoruz. Tabii ki bu anlamda Samsun'da istihdamdan sorumlu bu heyetin çalışmaları çok önemlidir. Biz burada yapılan çalışmaları gözden geçiriyoruz. Geçen seneki İŞKUR verileri bizleri çok mutlu etti. Türkiye'de ortalamalarda iyi örnekle ortaya koyduğu için İŞKUR'a teşekkür ediyoruz. Sadece İŞKUR'un yeterli olmadığını biliyorum. Bütün kurumların ildeki yatırım alanlarını iyi tespit ederek yeni iş alanları açılması çok önemlidir. Samsun'un aşağı yukarı yüzde 40'ı tarım ile geçimini sağlıyor. Ovalarımız bizim için bir zenginlik. Samsun bölgenin ihracat ürünlerine baktığımızda tarım ürünlerini göremiyoruz. Bizler ürettiklerimizi sadece pazara göndererek satıyoruz. Klasik tarım anlayışı ile çalışıyoruz. Tarımdan ekmek yeme, iş anlamında endüstrisini, bunun katma değerini aktaracak şekilde bir çalışma yapmalıyız. Hizmet sektöründe Samsun için çok geniş bir alana sahip. Sadece sağlık alanında çalışanların sayısı 20 bini aşıyor. Balıkçılık diyoruz 100 bin kişi çalışıyor. Samsun eskiden göç veren bir ilken, şimdi ise diğer illerden göç alıyor. Bu güzel olmakla birlikte bizlere de büyük sorumluluk yüklüyor. 300 bine yakın insan bu şehirde eğitim görüyor ve okulları bitince bizden iş bekleyecekler. O anlamda yeni iş alanları oluşturmak zorundayız. Ayrıca Samsun'da bulunan tersane bölgesi 15 seneye yaklaşık atıl duruyordu. Tersane bölgesi bittiğinde bu şehirde istihdam, üretim, imalat yükselecek. Talepleri aldığımızda 12 bine aşkın işçi çalıştıracak, 4 veya 5 milyarı bulacak yatırım yapmak isteyen insanlar var. Bunları söylememin sebebi İŞKUR sanayide iş arayan fabrikada ki insanı işsiz birisi ile buluşturacağı için" dedi.

“29 bin 292 kişiyi işe yerleştirdik”
Samsun Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Haşim Meydan ise, "OcakAralık 2019 dönemi içerisinde İşbaşı Eğitim Programı, Kursa Yerleştirme, Girişimcilik ve Toplum Yararına Program dahil olmak üzere toplam 20 bin 449 kişiye eğitim verip, 29 bin 292 kişiyi işe yerleştirdik. Siz kurum müdürleri, sizler bizi çalıştırırsanız, bize yön ve fikirler verirseniz, bu doğrultuda işler yapabiliriz. Samsun İŞKUR açısında iyi gidiyor. Üniversiteler ile çalışmalar yapıyoruz. Üniversiteden mezun olan gençlerin İŞKUR'a kayıt olmalarını sağlayabilmek adına ön koşul olarak diplomalarını teslim almadan önce İŞKUR'a kayıt olma şartının konulması ile ilgili çalışmaların yapıyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşam Merkezi ve Samsun Üniversitesinde de İŞKUR irtibat Bürosu kurulması konusunda çalışmalar yaptık. OMÜ Yaşam Merkezi bünyesinde İŞKUR İrtibat bürosu kurulmuş ve İŞKUR tarafından görevlendirilen İş ve Meslek Danışmanları aracılığı ile üniversite öğrencilerinin hem İŞKUR'a kayıt olmaları hem de aktif olarak iş arama süreçlerini takip edebilmeleri sağlanmıştır" diye konuştu.

Samsun İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Sait Gül ise istihdam politikasını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Gül yaptığı sunumda, "İŞKUR İl Müdürlüğümüz OcakAralık 2019 dönemi içerisinde İşbaşı Eğitim Programı, Kursa Yerleştirme, Girişimcilik ve Toplum Yararına Program dahil olmak üzere toplam 20 bin 449 kişiye eğitim verip, 29 bin 292 kişiyi işe yerleştirdi. 2019 yılında özel sektörde 26 bin 200 kişiyi işe yerleştirme hedefi bulunan İŞKUR İl Müdürlüğümüz, yıl sonunda 29 bin 191 kişiyi işe yerleştirerek, yüzde 111 oranında gerçekleştirme yakaladı. 2019 yılında meslek danışmanlarınca okullara, üniversitelere ve gençlik merkezlerine 814 ziyaret gerçekleştirilmiş olup, toplam 386 öğrenciye mesleki yönelim test bataryası uygulanıp, gençlerimizin hangi mesleklere eğilimleri olduğuna dair yönlendirmeler yapılmıştır. İŞKUR İl Müdürlüğümüz 2019 yılında, İş gücü Yerleştirme Kursları, İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik, Sosyal Çalışma Programı ve TYP dahil olmak üzere 20 bin 949 kişinin yararlandığı 5 bin 278 Aktif İş gücü Programına 163 milyon 75 bin TL harcama yapmıştır" şeklinde konuştu.
Toplantıya ayrıca Vali Yardımcısı İbrahim Avcı , İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin, Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu, Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ünal Kaya, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sefahatin Kaynak, Onnokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Güray Erener, konfederasyon, sendika, dernek temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

SAMSUN

30 Ocak 2020 Perşembe

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