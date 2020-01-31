Anne ve babasının engeli mesleği oldu Anne ve babası işitme engelli olan Tugay Kurtgözü, kamu dairelerinde tercümanlık ve işaret dili eğitmenliği yapıyor

– Samsun’da anne ve babası işitme engelli olan 27 yaşındaki Tugay Kurtgözlü, 7 yaşından beri işitme engellilere tercümanlık yapıyor. Anne ve babasının engelinin mesleği haline getiren Kurtgözlü, kamu dairelerindeki personellere de işaret dili eğitmenliği yapıyor.

Anne ve babası doğuştan işitme engelli olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Tugay Kurtgözlü, işaret dilini sesli konuşmadan önce öğrendi. CODA (anne ve babası işitme engelli, kendisi konuşabilen çocuk) olarak yaşamına devam eden Kurtgözlü, önceleri anne ve babasının diğer insanlarla iletişimini sağlamak için tercümanlık yapmaya başladı. Daha sonrasında çevresindeki işitme engellilere kamu dairelerinde tercümanlık yapan Tugay Kurtgözlü, bunu ilerleterek birçok kamu kurumunda ve iş görüşmelerinde işitme engellilerin sesi oldu. Tercümanlık yaparken işaret dili eğitmenliğine de başlayan Kurtgözü, kamu dairelerinde eğitimler vererek, personellerin işitme engelliler ile iletişime geçmesine katkı sağlamaya çalışıyor.



“İlk işaret dili tercümanlığını 7 yaşında yaptım”

İlk tercümanlık deneyimini 7 yaşında hastanede yaptığını dile getiren Tugay Kurtgözlü, “Bizler, yani anne ve babası işitme engelli olup da kendisi konuşabilen bireyler olarak, işaret dilini sesli konuşmadan önce öğreniyoruz. Çevremde de işaret dili bilen birileri olmadığı için annemin, babamın yakın çevresindeki kişilere küçük yaştan itibaren tercümanlık hizmeti vermeye başladım. Bunu 7 yaşımdan beri yürütüyorum. İlk tercümanlık hikayem de annemin işitme engelli arkadaşı hastaneye gitmek istedi. Onların çevresinde işaret dili bilen kimse olmadığı için bize geldiler. Hastanede kendilerine tercümanlık yapabilir miyim diye konuştuk. Böylece ilk tercümanlık hikayeme başladım ve bugüne kadar devam ettirdim. İşaret dili tercümanlığına hastanede başladım daha sonra emniyet, iş başvuruları gibi işitme engellilerin ihtiyaç duyabileceği bütün alanlarda tercümanlık hizmeti vermeye başladım” dedi.



“Anne ve babamın engeli benim mesleğim oldu”

Anne ve babasının engelinin ileride mesleği haline dönüştüğünü ifade eden Kurtgözlü, “İşaret dili tercümanlığına gönüllük esasıyla başladım. Daha sonrasında fark ettim ki anne ve babamın engeli mesleğim olmaya başladı. Çünkü belli bir süre sonra bu işaret dili tercümanlığını, işret dili eğitmenliği sürecine götürdüm. Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübünde işaret dili eğitimlerini veriyoruz. Orada isteyen herkes işaret dili öğrenebiliyor. Bunun haricinde Atakum Belediyesinde de personellere özel eğitim veriyorum. Çünkü kamu dairelerinde işaret dilinin bilinmemesi çok büyük bir engel teşkil ediyor. Toplumun bir parçası olan işitme engelliler kamu dairelerinde işleri olduğunda dertlerini anlatamıyorlar, iletişim kullanamıyorlar. Kamu dairelerinde bunu yaygınlaştırmak için ‘Erişim Hareketi’ adı altında kamuda eğitimler vermeye başladık. Atakum Belediyesi ile başlayıp, bütün kamu dairelerinde personele işaret dili eğitimi vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Tugay Kurtgözlü, işaret dili eğitimlerinin sadece kamu kurumlarında değil, özel sektörde de personellere öğretilmesi gerektiğini ve bu konuda da çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

SAMSUN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

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