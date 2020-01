Başkan Topaloğlu: “19 Mayıs ilçesi üniversite şehri olacak” 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ballıca Kampüsündeki çalışmaları inceledi

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun’un 2. devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitesinin 19 Mayıs ilçesinde bulunan Ballıca Kampüsünü inceleyerek, ilçenin üniversite şehri olacağını söyledi.

Başkan Osman Topaloğlu, Samsun’un 2. devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitesinin 19 Mayıs ilçesinde bulunan Ballıca Kampüsünü ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın ile istişarede bulundu. Kampüs çevresinde ve binasında devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Topaloğlu, her türlü desteğe açık olduklarını ifade etti.

Üniversiteye desteklerinin devam edeceğini dile getiren Başkan Topaloğlu, “Samsunumuza kurulan ikinci devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitemizin ilçemizde bulunan Ballıca Kampüsünde devam eden çalışmaları Rektör Hocamız, Prof. Dr. Mahmut Aydın ile birlikte inceleyerek istişarede bulunduk. Yeni açılacak olan bölümlerle birlikte ilçemiz bir üniversite şehri olacak. 19 Mayıs Belediyesi olarak her türlü desteğe hazırız” dedi.



Rektör Aydın: “Ballıca Yerleşkesini üretim ve ARGE merkezine dönüştürmeye çalışıyoruz"

Samsun Üniversitesinin Ballıca Kampüsünde, aktif olarak bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, “19 Mayıs ilçemizde bulunan kampüste, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulunun yanı sıra önümüzdeki dönemde, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu gibi bölümlerin açılmasıyla eğitim gören öğrenci sayısı her geçen yıl artarak devam edecek. Eski tekel tütün depolarının olduğu bölümlerde gerçekleştireceğimiz tadilat çalışmalarıyla birlikte, kampüsümüz daha da büyüyerek, Ballıca Yerleşkesini üretim ve ARGE merkezine dönüştürmeye çalışıyoruz. 19 Mayıs ilçemiz bir üniversite şehri olacak” diye konuştu.

SAMSUN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:54

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.