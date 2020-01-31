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Evliliğin maliyeti 80 bin TL

İHA

Yeni evlenecek çiftlerin düğün ve ev masrafları ortalama 80 bin liraya çıktı, evliliğin maliyeti arttı.

Evliliğin maliyeti 80 bin TL

Yeni evlenecek çiftlerin düğün ve ev masrafları ortalama 80 bin liraya çıktı, evliliğin maliyeti arttı.
Gelinlik, damatlık, gelin saçı ve damat tıraşı, dış çekim, düğün salonu ve ev mobilyaları ile altın alışverişinin olduğu bir düğünün maliyeti en az 80 bin lirayı buluyor. Olmazsa olmaz bu kalemlerden ziyade tercihlere göre fiyat çok daha yukarı seviyelere de çıkabiliyor.
4. Samsun EV'leniyoruz Fuarı’nda yer alan mağazalardan derlenen verilere göre fiyatlar gelinlikte 4 bin 500 liradan, damatlıkta bin 300 liradan başlıyor. Gelinlikte kullanılan dantel ve işlemeler arttıkça fiyatta yükseliyor. Gelin saçının maliyeti bin lira olarak düğün salonu yalnızca düğün hesaba katıldığında 10 bin TL’den başlıyor. Bu fiyata düğün çekimi, organizasyon, müzisyen ve kuru pasta yiyecek maliyeti dahil. Kına ve nişan içinde salon tutulmak istenirse bu fiyat bir iki kat artabiliyor. Kuyumculardan alınan bilgiye göre ise kınadan düğüne kadar ortalama 50 bin liralık altın alışveriş yapılıyor. Bu fiyat bütçeye göre 30 bin liraya kadar düşebiliyor. Altında fiyatların yükselişi bu sene en çok düğün yapacakları etkilemiş gibi görünüyor.
Son senenin trendlerinden birisi de dış çekim. Dış çekimde de fiyat verilen hizmete göre değişmekle birlikte 60 dakikalık bir çekim, aile albümü, poster ve canvas gibi hediyeleriyle bin liraya yapılabiliyor. Eğer son dönemin trendlerine uyularak düğün hikayeli, müzik klipli, balayında çekime dahil olmak üzere bir hizmet içinse çiftlerin 10 bin TL’yi gözden çıkarması gerek. Düğün ve hazırlıkları kadar önemli olan bir diğer şeyse ev ihtiyaçları. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı dahil bir setin fiyatı 20 bin TL, çamaşır makinesi, buzdolabı ve bulaşık makinesi dahil bir set ise en uygun 5 bin 900 TL’den bulunabiliyor. 3 + 1 bir ev için halı ve perde maliyeti ise en az 6 bin TL.
Tüm kalemler toplandığında 4 bin 500 TL’den gelinlik, bin 300 TL’den damatlık, bin TL’ye gelin saçı, 300 TL’ye damat tıraşı, 10 bin TL’ye düğün salonu ve çekim, bin TL’ye dış çekim, 30 bin TL’lik altın ve takı alışverişi, 20 bin TL’ye ev mobilyası, 5 bin 900 TL’ye beyaz eşya ve 6 bin TL’ye halı ve perde alındığında bir düğünün maliyeti 80 bin TL’yi buluyor.
Gelinlik mağazası müdürü Pelin Kefeli, “Gelinlik fiyatları bu sene ortalama 4 bin 500 5 bin civarından başlıyor, 12 bin 500 15 bin TL’ye kadar da isteğe bağlı yükselebiliyor. Balık model gelinliklerin fiyatları diğer ürünlere göre biraz daha pahalı olabilir” dedi.
Düğün salonu kurumsal satış müdürü Elif Kabulü, “Düğün salonunun ortalama maliyeti kişi sayısına ve içerisindeki pakete göre değişiyor. Fiyat aralığı 10 bin TL’den başlıyor, 35 bin TL’ye kadar gidebiliyor. Tercihe göre ve bunların içerisine bütün hizmetler dahil. Fotoğrafçısından kameramanına yiyeceği ve içeceğine kadar müzisyeni ve organizasyonu da dahil olmak üzere böyle bir fiyat aralığı var” şeklinde konuştu.
Mobilya mağazası sorumlusu Enver Görmüş, “Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı gruplarına ortalama 20 bin liraya sahip olabiliyorken bütçenin biraz daha üzerine çıkarak 3040 bin lirayı da bulabiliyor. Günümüzde her şey metale döndü. Metalin paslanıp paslanmaması boyalı malzemenin üzerindeki lake kullanılan malzeme farkı gibi nedenler ister istemez fiyatta farklılık oluşturabiliyor” diye konuştu.
Kuyumcu Osman Türk, “Yeni evlenecek olan çiftler tek taşla başlıyor. Tek aşkımsın benimi göstermek için ilk önce tek taş alıyorlar. Daha sonra alyans alıyorlar. Alyanstan sonra set takımı, yüzük, küpe, kolye, bileklik gibi şeyler alıyorlar. İlk başta tek taş pırlanta ile başlıyor. Pırlanta ortalama bin 500 TL’den başlıyor. Eğer Savarovski taş isterlerse 500 TL’den başlıyor. Bir düğün alışverişi normalde söz kısmından başlayarak düğüne kadar olan kısımda ortalama yeni evlenecek çiftlerin 50 bin TL civarında en az bir para biriktirmeleri gerekiyor. Bunu 40 bin TL’ye de 30 bin TL’ye de indirebilirsiniz. Bu sizin bütçenize bağlı. İki gönül bir olunca inşallah sonu da güzel olur diyoruz” sözlerini kullandı.
Dış çekim yapan bir fotoğrafçı ise “Bin liralık paketlerimizden başlıyor. Kişilerin bütçelerine göre 5 ile 10 bin TL’ye kadar paketlerimiz var. Bunlardan hangilerini isterlerse paket içeriğine göre fiyatlarımızı belirliyoruz. Bin liralık pakette 1 saatlik çekim mevcut, yanında aile albümleriyle beraber oluyor poster ve kanvas hediyemiz oluyor. Video klibimiz hediye oluyor. 10 bin TL’lik pakette de Samsun’dan tamamen uzaklaşıyoruz, şehir dışına hatta şehirler arasında bile gezebiliyoruz. Dış çekim gibi değil de kısa bir tatil balayı ve eğlenceli bir çekim haline geliyor” şeklinde konuştu.

SAMSUN

30 Ocak 2020 Perşembe

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