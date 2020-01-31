Başkan Sarıcaoğlu: “Deprem bilinci aşılamalıyız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Sarıcaoğlu: “Deprem bilinci aşılamalıyız”

İHA

Başkan Sarıcaoğlu: “Deprem bilinci aşılamalıyız”

Olası bir depremde kayıpları en aza indirgemek isteyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Afete hazır olalım” sloganı ile çalışma başlatma kararı aldı.
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın bulunan 20 bin nüfuslu ilçede halkı deprem konusunda bilinçlendirme çalışması yapacaklarını söyledi. Sarıcaoğlu, ayrıca vatandaşları oturdukları binaların da sağlamlık durumlarının gözden geçirmeye davet etti.
Alınan kararlar neticesinde açıklamalarda bulunan Başkan Sarıcaoğlu, “İlçemiz Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın çok yakınında olması dolayısıyla bu hat üzerinde meydana gelebilecek olası bir depremde en fazla hasarı ve zararı görecek yerlerden birisi. O nedenle ilçemizde böyle bir durumda can ve mal kaybını önlemek veya en aza indirgemek amacıyla bir çalışma yapmayı planladık. Bu doğrultuda öncelikle ilçemizdeki eski veya yeni tüm yapıların depreme sağlamlık kontrolünden geçirilmesini istiyoruz. Ayrıca AFAD’ın halkımızı depreme hazırlık konusunda bilinçlendirme çalışması yapmasını, hatta okullarda da öğrencilerimize bu yönde eğitici bilgiler verilmesini sağlamak istiyoruz. Böylece bunun bir toplumsal bilince dönüşmesini amaçlıyoruz. Depremlere hazırlık konusu deprem kuşağı üzerinde bulunan ilçemiz için çok önemli” dedi.

SAMSUN

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evliliğin maliyeti 80 bin TL
YEREL HABERLER Evliliğin maliyeti 80 bin TL
Vezirköprü Adliyesi depremzedeleri unutmadı
YEREL HABERLER Vezirköprü Adliyesi depremzedeleri unutmadı
Başkan Topaloğlu: “19 Mayıs ilçesi üniversite şehri olacak” 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ballıca Kampüsündeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “19 Mayıs ilçesi üniversite şehri ...
Anne ve babasının engeli mesleği oldu Anne ve babası işitme engelli olan Tugay Kurtgözü, kamu dairelerinde tercümanlık ve işaret dili eğitmenliği yapıyor
YEREL HABERLER Anne ve babasının engeli mesleği oldu Anne ve babası ...
Küresel ısınma, kuşların göç takvimini etkiledi
YEREL HABERLER Küresel ısınma, kuşların göç takvimini etkiledi
Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi ...
Ertuğrul Sağlam: Ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: Ayaklarımızı yere sağlam basmamız ...
112’den ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER 112’den ilk yardım eğitimi
3 ilde 1,5 ton balığa el koyuldu Yasa dışı avlanan 1,5 ton balığa el koyuldu, toplam 40 bin TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER 3 ilde 1,5 ton balığa el koyuldu Yasa dışı avlanan ...
Yeşilırmak'ta rastgele Amatör balıkçılar köprüye akın etti
YEREL HABERLER Yeşilırmak'ta rastgele Amatör balıkçılar köprüye akın ...
Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma Jandarma tarafından açılan stantta düğünlerde silah atılmaması ve aile içi şiddetin önlenmesi konularında farkındalık oluşturuldu
YEREL HABERLER Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma Jandarma ...
Rektör Bilgiç’ten Samsunspor’a destek
YEREL HABERLER Rektör Bilgiç’ten Samsunspor’a destek
Samsun'da 2019 yılında İŞKUR ile 29 bin 292 kişi işe yerleşti Samsun istihdamı masaya yatırıldı Vali Kaymak: "Samsun göç almaya başladı"
YEREL HABERLER Samsun'da 2019 yılında İŞKUR ile 29 bin 292 kişi işe ...
Evinde uyuşturucu ele geçen şahsa adli kontrol
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu ele geçen şahsa adli kontrol
Kaybolan köpeğe polis şefkati
YEREL HABERLER Kaybolan köpeğe polis şefkati
Samsun’daki araç sayısı 1 yılda 7 bin 305 arttı
YEREL HABERLER Samsun’daki araç sayısı 1 yılda 7 bin 305 arttı
Samsun’da kuraklık önlemleri
YEREL HABERLER Samsun’da kuraklık önlemleri
Başkan Demirtaş: “Hemşehri derneklerini tek çatı altında toplayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Hemşehri derneklerini tek çatı ...
Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
Oto servisinden hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Oto servisinden hırsızlık zanlısı tutuklandı
Ertuğrul Sağlam: “Şu anda hiçbir şey bitmiş değil”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Şu anda hiçbir şey bitmiş değil”
Canik hükümet konağına kavuşuyor Canik Hükümet Konağı, eski cezaevi alanına inşa edilecek
YEREL HABERLER Canik hükümet konağına kavuşuyor Canik Hükümet ...
Havza’dan depremzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Havza’dan depremzedelere yardım eli
Alaçam polisi KADES uygulamasını anlattı
YEREL HABERLER Alaçam polisi KADES uygulamasını anlattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X