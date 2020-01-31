İlkadım depremzedelerin yanında Depremzedeler için yardım yüklü aracı Başkan Demirtaş yolcu etti Demirtaş: “Zor anlarda bir araya gelmek Türk halkın ortak değerlerindendir”

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken İlkadım Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi. Başkan Necattin Demirtaş, zor anlarda bir araya gelmenin ve kenetlenmenin milleti millet yapan ortak değerlerden biri olduğunu söyledi.

Yaşanan depren sonrasında bölgenin yaraları sarılmaya devam ederken bir yardım eli de İlkadım Belediyesinden uzandı. İlkadım Belediyesi öncülüğünde yapılan yardım kampanyasına ilçe halkı büyük bir ilgi gösterdi. Toplanan yardım malzemeleri istiflenerek İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından tahsis edilen yardım aracına yüklendi. Başkan Demirtaş da belediye hizmet binası önünde yüklenen insanı yardım aracı kontrol ettikten sonra Elazığ’a uğurladı.

Yaşanan felaket sonrası birlik ve beraberlik mesajı veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Soğuk kış gününde tüm Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi, hepimizi derinden yaralamıştır. Ben bu acıya Sakarya depreminde yaşayan depremzede vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumu ve duyguları derinde yaşayan birisiyim. Hepimizin bildiği gibi birkaç gün önce, Elazığ ve Malatya'da bir deprem olayı yaşandı. Bu depremde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Biz bu yardımları yardım aracı ile deprem bölgesine gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın asıl ihtiyacı olan kullanılmamış giysi, yiyecek, ısıtıcı, battaniye, biberon ve bebek maması, talep edilen malzemelerinde oluşan yardım paketlerini bir an önce depremzede vatandaşlarımıza ulaştıracağız” dedi.

Başkan Demirtaş, bu yardım kampanyasında destekleri ile katkıda bulunan İlkadım halkına, kampanyada gönüllü olarak çalışmalara katılan İlkadım Belediyesi personeline, kampanyanın duyurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlkadım Belediyesi personeli tarafından yüklenen yardım aracı daha sonra toplanan yardım malzemelerini yetkilileri ulaştırmak üzere deprem bölgesine hareket etti.

SAMSUN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

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