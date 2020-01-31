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Aydemir: “Şeker Fabrikası Çarşamba ekonomisine önemli katkı sağlayacak”

İHA

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yaklaşık 11 yıl aradan sonra yeniden alım yapmaya başlayacak olan Çarşamba Şeker Fabrikasının ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Aydemir: “Şeker Fabrikası Çarşamba ekonomisine önemli katkı sağlayacak”

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yaklaşık 11 yıl aradan sonra yeniden alım yapmaya başlayacak olan Çarşamba Şeker Fabrikasının ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yaklaşık 11 yıl aradan sonra yeniden alım yapmaya başlayacak olan Çarşamba Şeker Fabrikası, fındık fiyatları ve Çarşamba Ovası’ndaki sebzemeyve yetiştiriciliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aydemir, “Uzun yıllar çalışmayan fabrikamızı yeniden canlandırmak emek isteyecektir. Bunun için çiftçimizin güvene ihtiyacı vardır. Bunu halkımızla birlikte el ele vererek yapmayı planlıyoruz. Tüm bu çalışmalar bittiğinde Çarşamba ilçesi olarak ekonomiye katkıda bulanacağız ve işsiz olan bir çok vatandaşımıza gelir kapısı açmış olacağız. Fabrikanın istihdamı hakkında toplamda 700800 kişi bunun yaklaşık 400 kişisi bizim kendi bölgemizden olacağı müjdesini de almış bulunuyoruz. TürkŞeker Genel Müdürü 12 poların altına inilmeyeceğini yani 12 poları baz alarak uygulama yapılacağını duyurmuştur. Önceki yıllarda kim tohum ile şimdiki tohum arasında fark olsa da çiftçimiz bir bakım çalışmalar yaptığında 89 ton üzerinde verim alabilirler” dedi.

“Fındık Üreticisi, Şeker Pancarı üretmek istiyor”
Başkan Aydemir, Çarşamba Ovası’ndaki çiftçilerin uzun bir süredir ağırlıklı olarak fındığa yöneldiğini ancak fabrikanın yeniden açılacak olması nedeniyle üreticilerin şeker pancarı yetiştirmeye yöneleceğini aktardı. Başkan Muammer Aydemir, “Çarşambamızda toplamda ekili dikili alan olarak 580 bin dönüm araziye sahip bunun da yaklaşık 400 bin dönümü fındık üreticisinin dışında kalan bir kısım içinde seracılık, mısır buğday sebze ekimine ayrılmaktadır. Bizim hayalimiz 5 bin dönüm gibi bir alana pancar ekimi yapabilmek. Bu konuda Terme Belediyesi de bir takım çalışmalar yürütmekte. Bafra ve Terme ile eş güdüm çalışmalara devam ediyoruz. Ladik ve Kavak’ta ise bu sene buğday, yulaf ve arpaya öncelik verdiği için onlar ayrı bir kulvarda ilerlemelerini sürdürmektedirler. İlerleyen dönemler için tabi hazırlıklara başlanmıştır. O bölgenin poları da 18’lere kadar varmıştır. Yalnız çiftçi söküm ve dikim konusunda zorlanır mıyız diye rehavete kapılmaktadır. Şeker Pancarında fiyat konusunda ise Cumhurbaşkanımız yüzde 27 gibi bir zam yapmıştı. Bu yılda yüzde 20 gibi olursa yaklaşık 36 kuruştan satışı yapılacaktır. Bu 1213 polar için geçerli olup yani en düşük bazda hesaplama yapılırsa yine de iyi bir rakam elde ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Fındık altın çağını yaşıyor”
Fındık fiyatlarının makul fiyatlara ulaştığını ifade eden Aydemir, “Fındık şu anda altın çağını yaşamıştır. Bugünkü rakamlara göre 50 randımanlı fındığın kilogram fiyatı 20 TL. Çok büyük bir rakam. Daha da yukarılara çıkacaktır. İhracat rakamlarına baktığımızda 158 bin 840 kilo gibi iç fındık ihracı yapılmış bu da çok güzel bir rakam. Geçen yıl bu aylarda 117 bin ton iç fındık ihracatı olmuş, yaklaşık 40 bin ton da fazlalık olduğu kayıtlara geçmiştir. Bu da fındıkta büyük bir talebin olduğunu göstermektedir” değerlendirmesini yaptı.

Çarşamba Ovası’nda sebzemeyve üretimi
Başkan Muammer Aydemir, ülkenin önemli ovaları arasında yer alan Çarşamba Ovası’nda diğer sebzemeyve üretimi hakkında yaptığı değerlendirmelerde ise şunları kaydetti: “Şuan için doğu ve batı havzasında kivi üretimi güzel ilerlemektedir. Dikimler gerçekten yüksek oranda ve oda altın yılını yaşadı. 2,50 liradan, 4 liralara kadar çıktı. Mesela baktığınız zaman fındığa göre kivi 1’e 4, 1’e 3 oranında kar sağladı. Bana göre kivi geleceğin en iyi kar sağlayan meyvesi. Sebzeye gelince çiftçimiz bu alanda yüzü pek gülmedi. Doğal olarak üretimde de tüketimde de istenilen seviyeye ulaşılamadı. Seracılıkta şuan için marul ön planda. Ama ilaç, mazot nedeniyle çiftçilerimiz istedikleri geliri elde edemediler.”
Aydemir, çiftçilerin Ziraat Odası Başkanlığına gelerek toprak tahlili yaptırması hususunda hatırlatmada bulundu.

SAMSUN

30 Ocak 2020 Perşembe

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