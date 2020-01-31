Samsun’da 30 kırsal kalkınma projesine maddi destek

Samsun Valisi Osman Kaymak, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 13. etap ekonomik yatırımlar için yapılan 53 proje başvurusundan, İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen ve Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan 30 projenin destekleme kapsamına alındığını söyledi.

Vali Osman Kaymak, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında kabul edilen projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Kaymak, 53 projeden 30’unun desteklenme kapsamına alındığını ifade etti.

Konu hakkında açıklama yapan Kaymak, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğ kapsamında, 13. etap ekonomik yatırımlar için yapılan 53 proje başvurusundan, İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen ve Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan 30 projenin tamamı destekleme kapsamına alınmıştır. Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 30 projenin toplam proje tutarı 24 milyon 541 bin 269 TL ve talep edilen hibe miktarı ise 11 milyon 945 bin 634 TL'dir. Proje kapsamında ilimizde bugüne kadar 147 proje hayata geçirilmiş olup, proje toplam tutarı 76 milyon 966 bin 509 TL’dir. Ödenen hibe miktarı ise 33 milyon 883 bin 761 TL’dir. 13. etap KKYDP kapsamında ilimizde kabul edilen ve yatırıma alınan 30 adet projenin ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.

SAMSUN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

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