Roman çocuklara yarıyıl tatilinde yüzme eğitimi

Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Yavuz Selim Kültür Sanat Eğitim ve Spor Derneği iş birliğinde Roman çocuklara yüzme eğitimi verildi.

Çocuklar verilen eğitimden yararlanarak yüzme öğrendi. Sosyal bir etkinlik çerçevesinde spor yapma imkanı elde ettiler. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi doğrultusunda yapılan eğitimlerde çocuklar arkadaşlarıyla beraber güzel zaman geçirdi. Canik 19 Mayıs Yüzme Havuzunda yapılan etkinlik çocukların yüzünü güldürdü.

Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Abanoz yapılan eğitim hakkında, “Türkiye’de 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de bu çalışma oldu. Türkiye’de bir milyon kişiye yüzme öğretmek hedefi doğrultusunda biz de yola çıktık. Samsun’da 50 – 55 bin civarında kişiye yüzme öğretiyoruz. Okullar tatil olduğu için bu dönemde hafta içi roman çocukları getirerek burada yüzme öğretiyoruz. Aslında daha önce yapılan eğitimlerle çok iyi yüzme öğrendiklerini burada gösteriyorlar. Bu etkinlik dışında Samsun Canik 19 Mayıs Yüzme Havuzunda ortalama 2 bin, 2 bin 500 öğrencimize yüzme öğrettik. Bu her dönemde devam ediyor. Aylık olarak çocukları alıyoruz. 8 ders üzerinden öğretiyoruz. Havuzu tanıtıyoruz yüzmeyi öğretiyoruz. Paylaşmayı arkadaşlarıyla güzel zaman geçirmeyi öğretiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yavuz Selim Kültür Sanat Eğitim ve Spor Derneği Başkanı Kemal Şutşur, “Gençlik Spor Bakanlığının yaptığı proje ile ilgili Canik İlçe Spor Müdürlüğünün de desteğiyle beraber roman çocuklarımızı yüzme havuzuna getiriyoruz. Hem spor yapma imkanını elde etmiş oluyorlar. Hem de kültürel sosyal bir etkinlik olarak kendilerine bir dönüşüm kazandırıyoruz ve burada yüzme öğreniyorlar. Burada temel amacımız dernek olarak Yavuz Selim’de yaşayan roman çocuklarımızın kültürel, sosyal etkinlik ve faaliyetlerde olmaları. Onları bu etkinliklerde kazandırmamız için buradaki yerel yönetimin büyük bir desteğine ihtiyacımız var. 2009 yılında Cumhurbaşkanımızın başbakanlık döneminde yaptığı bir roman açılımı projesi var. Bu proje bize umut veriyor. Özellikle Yavuz Selim’de yaşayan çocuklarımızı ve özellikle kız çocuklarımızı yetenekli oldukları belirli spor branşlarına yönlendirerek, eğitimini sağlayarak ülkemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil etmelerini amaçlıyoruz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

SAMSUN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

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