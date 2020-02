Rektör Bilgiç: “Adları iyi olarak anılmayacak” OMÜ Emekliler Günü yemeği yapıldı OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç: “Onların hiç birisinin adları, gelecekte bu üniversite daha iyi noktalara geldiğinde iyi olarak anılmayacak” “İnşallah dün yaşayıp da üzülmüş olduğumuz şeyleri bugün yaşatmamak nasip olur”

New York’ta ''pahalı'' ulaşım ücretlerini protesto çağrısı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, kendi iradelerini ve akıllarını başka iradelere teslim edenlerin yanlış yaptıkları dönemlerin olduğunu hatırlatarak, “Onların hiç birisinin adları, gelecekte bu üniversite daha iyi noktalara geldiğinde iyi olarak anılmayacak” dedi.

OMÜ Rektörlüğü tarafından “OMÜ Emekliler Günü Yemeği” düzenlendi. Kurupelit Kampüsünde yer alan bir restoranda yapılan yemeğe OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ile Prof. Dr. Mehmet Kuran başta olmak üzere fakülte dekanları, akademik ve idari çalışanlar ile kurumdan son bir yılda emekli olan 62 personel ve aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Herkes bir taş koydu üzerine. Her gelen bu katkıyı sağlama gayretiyle görevini yürütmeye çalıştı. Her yönetim görevinde bulunan arkadaşımızda bu niyetle gayretle çalışmalarını sürdürdü. Ama zaman zaman keşke yaşamasaydık, olmasaydı dediğimiz tatsız, üzücü, canınızı sıkan şeyler de yaşadık. O da bazen insanların kendilerini aslında sorumlulukları olan görevleri olan şeyleri önüne olmayacak özel misyonlar yükleyerek kendi iradelerini ve akıllarını başka iradelere teslim etmelerinden kaynaklı ve bunun kendilerine yüklediği özel misyonla hareket etme zafiyeti ve yanlışlığını yaşadıkları için yapılmaması gereken, yapmamaları gereken yanlışların içerisinde bulunan dönemler ve olanlar oldu. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyelim: Onların hiç birisinin adları, gelecekte bu üniversite daha iyi noktalara geldiğinde iyi olarak anılmayacak” diye konuştu.



“Bu dünyada kötü çok, önemli olan iyi olabilmek”

Sözlerine devam eden Sait Bilgiç, “Bu dünyada kötü çok, önemli olan iyi olabilmek iyi kalabilmek. Kötülükle karşılaşmış olsak da onun karşılığını kötülükle vermeyerek ben bu ülkeye daha iyi hizmet edileceğini düşünüyorum. Biz kendimizin de zaman zaman yaşamış olduğu, üzüntü duyduğumuz zamanlara rağmen bunu yaşatanlara hiç birisinin elimizdeki yetki ve gücün arkasına sığınarak yeni bir haksızlık sebebi olmamaya çok özen gösterdik ve hala da gösteriyoruz. Ben bu kurumun ve ülkemin adına bunun çok doğru olduğuna inanıyorum. Aksi takdirde nefsimizin esiri haline geldiğimiz takdirde kötülükleri büyüterek zarar vermekten başka bir şey yapmamız mümkün değil. Bugün üniversitemizde huzur varsa ve bunda azıcık bir katkımız varsa, benim için en büyük gurur sebebidir. Çünkü huzur ve adaletin olmadığı yerde iyiliğin olma şansı yok. Her yöneticinin asli görevi de çalışanlarının huzur ve güven içerisinde çalışmalarına imkân sağlayarak onların içindeki cevheri ortaya çıkarmak, çalışmalarının mimarı olmaktır. Devletimizin çok büyük bütçelerle yatırım yaptığı üniversitelerin, yararlı hizmetler vermesinde biz yöneticilerin tetikleyici olması gerekir” şeklinde konuştu.



“İnşallah dün yaşayıp da üzülmüş olduğumuz şeyleri bugün yaşatmamak nasip olur”

Rektör Bilgiç konuşmasını şöyle tamamladı:

“Önümüze gelen hiçbir kararda bundan inanın farklı düşünmeden imza attık. Atmaya devam ediyoruz. Ama buna rağmen zaman zaman ellerindeki bir ana bilim dalı başkanlığını, bir bölüm başkanlığını ufacık bir yetkiyi yine geçmişin takıntılarıyla hareket ederek ideolojik veya başka sebeplerle kullanmaya çalışanlar olmuyor mu? Oluyor. Onların bu yanlışlarının da giderilebilmesi için hakikaten sabırla ve bunu düzeltici bir katkı sağlayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. O şekilde de devam edeceğiz. İnşallah dün yaşayıp da üzülmüş olduğumuz şeyleri bugün yaşatmamak nasip olur. Biz üniversite olarak alanında uzman insan yetiştiren, bilgi ve teknoloji üreten bir kurum olmakla sorumluyuz. Bu sorumluluğu yerine getirmek de birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmaktan geçiyor. Bunun bilincinde olan herkes bizim en makbul çalışanımızdır” ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrasında son bir yılda emekli olan akademik ve idari çalışanlara fidan sertifikaları ve hediyeleri Rektör Bilgiç, rektör yardımcıları ve dekanlar tarafından takdim edildi.

