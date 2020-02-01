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OKA destekli 5 projede imzalar atıldı

İHA

Samsun'da Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 5 projenin imza töreni yapıldı.

OKA destekli 5 projede imzalar atıldı

Samsun’da Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 5 projenin imza töreni yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve TR83 Bölgesi’nde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından koordine edilen 2019 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ile Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin sözleşme imza töreni OKA Toplantı Salonunda Vali Osman Kaymak’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
İmza töreni öncesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin yaptığı konuşmasında, “2019 yılında ilk defa ajansımızın koordinasyonunda Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 5 tane projenin uygulanmasına vesile olacağız. Bugün bu projelerin imza töreninde bir aradayız. Bu projelerle Samsun’un daha cazip yatırım şehri olmasını hem de sosyal anlamda sorunlarını gidermiş bir şehir olmasını öncü olacağız. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Samsun İŞGEM İşlik Kapasitesinin Artırılması ve Ortak Kullanım Atölyesi Kurulması Projesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına ait Samsun Lojistik Merkez Yatay Kapalı Depo Yapım Projesi ve OMÜ Yeşilyurt MYO’ya ait Hassas Döküm Teknikeri Eğitim Atölyesi Projesi’nin, Sanayi Bakanlığı eliyle 10,3 milyon TL ajansımıza katkısı olacak. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Samsun Yöresel Ürünleri Markalaşıyor Projesi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Risk Altındaki Çocuk ve Gençlere Yönelik Meslek Bilinci Kazandırma ve İstihdam Desteği Projesi olacaktır” dedi.
Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, “Ben öncelikle imzalayacağımız projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız bölgesel bir ajans olarak ilimizde pek çok önemli işe öncülük yapmıştır. Fuar ve Kongre Merkezimiz olsun, Samsun Lojistik Merkezimiz olsun. Büyük projeler ve diğer hizmetlere katkıları devam ediyor. Arkadaşlar bu iki proje ile normalde Orta Karadeniz Ajansının kendi görev içerisinde değil de devletimizin yeni başlatmış olduğu yeni Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında ilimize yardım aldık. Yine Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın da ilimize dahil edilmesiyle iki projeye destek almış olduk. Ajanslar artık ilimizde pek çok kalkınma alanına öncülük yapmaktadır. Çünkü Ajansımızın birikim ve tecrübeleri daha iyi işler yapacağını gösteriyor. Bizim Bakanlıktaki yetkililere önerimiz; bu tecrübeye göre Ajansın kullandığı kaynakların daha fazla olması gerektiğidir. Ben bu iki projeyle ilgili gelişmeyi de önemsiyorum. Hatta bütün yardım ve programların katkı anlamında ajans üzerinden daha iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bizim projeyle çalışmayı öğrenmemiz lazım. Aslında ben Samsun’da proje birikimi olduğunu düşünüyorum. Gerek Üniversitemiz gerekse İl Milli Eğitim ve STK’ların Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çağrısına çıkmalarından gurur duydum. En çok proje bizden sunuldu.
Arkadaşlar şu da gösteriyor ki, bir iş yapacağımız zaman projeli yapmak durumundayız. Bu proje kültürünün bütün kurumlara yerleşmesi gerekiyor. Bu projelerin hazırlanmasında emek veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının başvuru sahibi olduğu “Samsun Lojistik Merkez Yatay Kapalı Depo Yapım Projesi” Samsun Lojistik Merkezi depolama çeşitliliğini artırmak adına 4 bin metre kare, 4 adet ve 13 bin ton kapasiteli dökme depo yüzde 50 hibe desteği ile 6 milyon 72 bin TL. OMÜ Yeşilyurt MYO’nun başvuru sahibi olduğu “Hassas Döküm Teknikeri Eğitim Atölyesi Projesi” Samsun'da yaygın üreticisi olan cerrahi el aletleri üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek döküm açığını kapatmak için onların hurdalarını alıp değerlendirilerek tekrar piyasaya verilmek üzere yapılan proje 180 metrekare ve 3 katlı olarak 884 bin 590 TL bütçeye sahip. Samsun Büyükşehir Belediyesinin başvuru sahibi olduğu “Samsun İŞGEM İşlik Kapasitesinin Arttırılması ve Ortak Kullanım Atölyesi Kurulması Projesi” 5 bin 500 metrekare alana 6 milyon 500 bin TL ajanstan hibe alınarak toplan proje bütçesi 10 milyon 734 bin TL.
SOGEP kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu “Risk Altındaki Çocuk ve Gençlere Yönelik Meslek Bilinci Kazandırma ve İstihdam Desteği Projesi” okula gitmeyen ve risk altındaki çocuk ve gençlere yönelik teknoloji tasarım atölyelerinin öğrenciler tarafından becerilerini yaşayarak, uygulayarak öğrenme ortamını 5 ilçede ve her ilçede 8 olmak üzere 40 atölye kurularak ve her atölyede gönüllü okuma atölyesi oluşturulacak. Hedef grubu 1000 öğrenci 1000 veli ve 350 öğretmen olacak şekilde olan atölyelerin 1 milyon 176 bin 842 TL bütçeli, 1 milyonu mali katkılı ve 176 bin 842 bin TL’si eş finansmanlı.
Kurumların kısa sunumlarının ardından CMDP ile SOGEP kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin sözleşmeleri Vali Osman Kaymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fahri Eldemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen tarafından imzalandı.

SAMSUN

30 Ocak 2020 Perşembe

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