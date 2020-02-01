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Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde durdurulan bir araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde durdurulan bir araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Yeşildere Mahallesi mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda 38 ABE 156 plakalı araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araçta bulunan şüpheliler T.G. (38) ve İ.Ç.'NİN (34) üzerinde 2 adet tabanca , aracın bagaj kısmında üç poşet halinde toplam 2 bin 984 gr kubar esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan T.G ve İ.Ç. gözaltına alınarak emniyetteki işlemelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

SAMSUN

30 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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