İlkadım Belediyesinin yardımları Elazığ’a ulaştı

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyası doğrultusunda İlkadım Belediyesi tarafından toplanan yardımlar Elazığ’a ulaştı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra İlkadım’da Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan kışlık giysi, elektrikli ısıtıcı, ayakkabı, atkı, sokak hayvanları için mama ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemesi toplandı. İlkadım Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Cemalettin Çakır koordinatörlüğünde belediye personeli tarafından yüklenen yardım aracı, Elazığ’a ulaştı. Yardım aracında bulunan ihtiyaç malzemeleri, AFAD yetkililerinden alınan izin doğrultusunda belirlenen toplanma merkezinde depremzedelere dağıtıldı.



“Belediyelere yetki verilip harekete geçilmeli”

Yardımlar hakkında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “El ele, omuz omuza ülkemizin her bir köşesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyoruz. Biz biriz ve beraberiz. Rabbim ülkemizi böyle afetlerden korusun. Ülke olarak her türlü afetlere karşı bir önlem alınması gerekiyor. Yaşanan olaylarda tecrübe sahibi olurken gerekli önlemleri de almamız gerekiyor. Ülkemizde sağlam ve depreme dayanıklı yapılar inşa etmeliyiz. Eski kent dokusunu yenilemeliyiz ve kentlerimizi günün koşullarına uygun hale dönüştürmeliyiz. Bugün Elazığ’da yaşanan deprem, Türkiye’nin herhangi bir ilinde de yaşanabilirdi. Daha başka felaketler yaşanmadan önce belediyelere bu konuda yetki verilmeli ve bir an önce harekete geçilmeli” dedi.

