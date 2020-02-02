5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da kimlik kontrolü sırasında hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi SamsunOrdu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis arama noktasında yapılan kimlik kontrolü sırasında hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edilen M.S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilen şahıs, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

SAMSUN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:54

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.