Tüfekle hedefe ateş açınca kazara kendini vurdu

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Samsun'da tüfekle hedefe ateş açan bir kişi, kazara kendini vurarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.S. (28) pompalı tüfekle hedefe ateş açtığı sırada kazara kendini sol göğsünden vurarak yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.S. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:54

YATSI 19:17

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