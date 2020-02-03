Pankreas tümörünü birlikte yendiler Milyonda bir görülen hastalığı birlikte yendiler

Yılda ortalama bir milyonda bir iki kişide görülen pankreas tümörünün tedavisi için zorlu bir ameliyata giren genç kadın, yıllar önce aynı süreçten geçen ve daha önce hiç tanımadığı bir hastanın desteği ile moral bularak ameliyata girdi ve sağlığına kavuştu.

Samsun’da yaşayan 23 yaşındaki Dilara Yaman, 6 yıldır çektiği karın ağrılarının nedenini öğrenmek için gittiği hastanede pankreasında tümör olduğunu öğrendi. Hastalığın tedavisi için 7 saat süren zorlu bir ameliyata girmesi gerektiğini öğrenen Yaman, ameliyatla ilgili tereddütlerini daha önce hiç tanımadığı Sara Bekar’ın desteği ile yendi.

4 yıl önce aynı hastalık için bu ameliyata giren ve aynı süreçleri yaşayan Bekar, Dilara’nın ablası Sümeyye Ezel’in kendisine sosyal medya üzerinden ulaşması üzerine yaşadığı tecrübeyi onlarla paylaştı. Ameliyat öncesinde ve taburcu olurken de Dilara’nın yanından hiç ayrılmayan Sara Bekar adeta insanlık dersi verdi. Sara Bekar’ın anlattığı tecrübe ile moral bulan Dilara Yaman, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak‘ın yaptığı başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Yapılan başarılı operasyondan bahseden Doç. Dr. İlhan Karabıçak, “Dilara’ya pankreastaki tümörü için yaklaşık 7 saat süren bir ameliyat yaptık. Çok nadir görülen bir hastalığı vardı. Bu tümöre yıllık ortalama bir milyon kişide bir veya iki kişide rastlanıyor. Ameliyat başarılı geçti çok şükür hastamızı taburcu ediyoruz. Ameliyat öncesi beni mutlu eden bir olay yaşandı. Aynı hastalık için bu ameliyatı yaklaşık 4 yıl önce yaptığım bir başka hastam Sara Hanım ile Dilara sosyal medyadan irtibata geçmişler. Sara Hanım, ameliyat öncesi Dilara'yı hastahanede ziyarete gelmiş. Ameliyat sonrası neler yaşanabileceğini kendi aralarında konuşmuşlar. Dilara’yı ameliyata girmesi için motive edip, destek olmuş" dedi.

Dilara’ya yaptığı konuşmalarla destek olan Sara Bekar, “4 yıl önce Whipple ameliyatı oldum. Şu anda çok iyiyim. Dilara’nın ablası bana sosyal medyadan ulaştı. Hastaneye yattığı gün Dilara’nın yanına geldim. Gerçekten ciddi bir ameliyat olduğu için korkmaması için moral vermeye ve destek olmaya geldim. Kendisi zaten benim çocuğumdan bile küçük. Ameliyatın nasıl olduğunu, ameliyattan sonra neler yaşayabileceğini kendisine anlattım. Ameliyatını oldu, çok şükür her şey yolunda gitti. Hastalıktan tamamen kurtuldu. Bana ameliyat öncesi bu şekilde destek olan kimse olmamıştı” şeklinde konuştu.

Dilara Yaman ise “Ben ilk başta çok korkuyordum. Sara abla hastanede ziyaretime geldi ve beni rahatlattı. Midem çok ağrıyordu. Bir hastaneye gittim uzun bir ultrason süreci oldu. Pankreasımda bir kitle olduğu öğrendim ve ciddi bir ameliyata gireceğim söylendi. Bu ameliyatı olan başka hastalar Doç. Dr. İlhan Karabıçak’ı önerdiler. Muayene oldum ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Çok tedirgindim. Önemli bir organ olduğu için çok korktum. Biyopside kitlenin iyi huylu olduğu ortaya çıkınca biraz rahatladım. Sara abla da aynı hastalık için aynı ameliyatı olduğunu ve ameliyat ile hastalıktan tamamen kurtulacağımı söyledi. Herkes aynı duyarlılığı göstermez, gelerek beni çok rahatlattı. Çok teşekkür ederim kendisine” diyerek duygularını dile getirdi.

SAMSUN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:14

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