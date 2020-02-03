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"Finansal Raporlama Eğitimi" Samsun’da başladı

İHA

COSME Türkiye proje kapsamında organize edilen üç günlük "Finansal Raporlama Eğitimi" Samsun'da başladı.

"Finansal Raporlama Eğitimi" Samsun’da başladı

COSME Türkiye proje kapsamında organize edilen üç günlük “Finansal Raporlama Eğitimi” Samsun’da başladı.
Bir otelde, KOSGEB tarafından organize edilen ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde düzenlenen eğitime, Türkiye Avrupa İşletmeler Ağı çalışanları katıldı.

“Sorumluluğumuzun bilincindeyiz”
Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, günümüz şartlarında KOBİ’lerin ülke ekonomilerinin belirleyicisi konumunda olduğunu belirterek, “Avrupa Birliği uyum sürecinde KOBİ’lerimizin uluslararası rekabet edebilirliklerini geliştirmesi, ticari işbirlikleri kurabilmesi bununla birlikte teknoloji ve inovasyon transferi yapabilmeleri büyük önem arz etmektedir. Oda olarak bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olduğumuzu belirtmek isterim. Bu çerçevede kurum olarak KOBİ’lerimizin gelişimi ve işbirlikleri sağlanması amacına yönelik olarak sürekli ve etkin bir role sahip olduk, bundan sonra da olacağız. Şüphesiz bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmalardan en kapsamlısı Avrupa İşletmeler Ağı projesinin Karadeniz Konsorsiyumu projesidir. Biz bu projenin KOBİ’lerimize dolayısıyla bölgemize sağlayacağı değerin bilincinde olarak koordinatörlük görevini büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye çalışıyoruz. Sınırların yok olduğu, dünyanın tek pazar haline geldiği dünya düzeninde, bu projenin aktif birer katılımcı olarak üzerimizdeki görevin çok önemli olduğunun altını çizmek isterim” dedi.

Türkiye, dünyada KOBİ’ler için çalışan en yaygın ağda
Ardından söz alan KOSGEB Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Necati Günaydın, COSME Programı’nın 2,3 milyar euroluk bütçesi ile Avrupa Birliği’nin en büyük çerçeve programlarından biri olduğunu belirterek, “COSME Programı’na katılım ile en temelde, AB’nin önceki eşdeğer programlarında edinilen tecrübe ve kazanımların devamlılığı ve ülkemizin temsilinin sürdürülmesinin hedeflenmiştir. 2000’li yılların ilk yarısında Avrupa Bilgi Merkezi olarak başlayan, bugün Avrupa İşletmeler Ağı şemsiyesi altında yürüttüğümüz değerli işbirliğimiz bu durumun bir göstergesidir. O günlerden günümüze gelindiğinde, KOSGEB Başkanlığımız, uzun yıllardır üstlendiği ulusal koordinasyon faaliyetlerine halen devam etmektedir. Bu kapsamda her zaman olduğu gibi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa KOBİ Ajansı ile gereken noktalarda idari irtibatlar kurulmakta ve COSME altındaki tüm eksenlerde ulusal koordinasyonun sağlanması adına uğraş verilmektedir. Doğal olarak COSME ulusal koordinasyon çalışmalarımız Türkiye Avrupa İşletmeler Ağı çerçevesinde de sürmektedir. 11 konsorsiyumla; KOSGEB müdürlükleri, odalar, üniversiteler, araştırma merkezleri, Teknoparklar, kalkınma ajansları, teknoloji transfer ofisleri bulunan toplam 50 ortağın çabasıyla ülkemiz, tüm dünyada KOBİ’ler için çalışan en yaygın ağda yer almaktadır” diye konuştu.

Eğitimler devam ediyor
Konuşmasında COSME programının önemine değinerek, “Ülkemizin COSME’den en üst seviyede yararlanabilmesinin anahtar öğelerinden biri olan Türkiye Avrupa İşletmeler Ağı, 20172018 faaliyet döneminde gerçekleştirdikleriyle komisyon tarafından öngörülen hibe miktarının yüzde 85’ini almaya hak kazanmıştır. Bu da ülkemizin COSME’den alacağı geri dönüş miktarında sizlerin üstlendiği anahtar rolün en kayda değer göstergelerinden biridir. Halihazırda yürüyen COSME projeleri ile açılmakta olan yeni COSME çağrılarına yönelik eğitim ve koçluk hizmetleri planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda kümelenme çağrısına ve finansal desteklere yönelik eğitimler icra edilmiştir. Sizlerin de katılım ve katkılarıyla bu hafta da Avrupa İşletmeler Ağı Finansal Raporlamasına ilişkin etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi COSME Programı, KOBİ’lere doğrudan hibe aktarımında bulunmuyor. Daha ziyade katılımcı ülkelerin KOBİ’lere yönelik yapılarını teşvik eden platformlar ve araçlar sunuyor. Bu nedenle projemiz özellikle sizler gibi kurum ve kuruluşların COSME’den yararlanabilmesine yönelik faaliyetler tasarlanmıştır” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmaların ardından ise uzmanların sunumu ile seminer başladı.

SAMSUN

30 Ocak 2020 Perşembe

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