Samsun'da, sevgililere 'uyuşturucu' gözaltısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun'da, sevgililere 'uyuşturucu' gözaltısı

DHA

SAMSUN'da, polis ekiplerince evine düzenlenen baskında, uyuşturucu etkisi olan 142 hapla yakalanan G.Ç. ve kız arkadaşı M.K., gözaltına alındı. Sevgililer, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 

SAMSUN'da, polis ekiplerince evine düzenlenen baskında, uyuşturucu etkisi olan 142 hapla yakalanan G.Ç. ve kız arkadaşı M.K., gözaltına alındı. Sevgililer, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sevgilileri takibe aldı. Çalışma başlatan ekipler, G.Ç.'nin İlyasköy Mahallesi'nde oturduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polisler, uyuşturucu etkisi olan 142 hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 915 TL ele geçirdi. G.Ç. ve sevgilisi M.K., 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAMSUN

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Odunluktan hızar makinesi çalındı
YEREL HABERLER Odunluktan hızar makinesi çalındı
Uyuşturucu ticaretinden 2 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 2 gözaltı
"Finansal Raporlama Eğitimi" Samsun’da başladı
YEREL HABERLER "Finansal Raporlama Eğitimi" Samsun’da başladı
7 bin 280 adet uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi adliyede
YEREL HABERLER 7 bin 280 adet uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi ...
Tekkeköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Tekkeköy Belediye Meclisi’nin naklen yayın teklifi gündeme alındı
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi Şubat Ayı Meclis ...
Pankreas tümörünü birlikte yendiler Milyonda bir görülen hastalığı birlikte yendiler
YEREL HABERLER Pankreas tümörünü birlikte yendiler Milyonda bir ...
Geometri dersini müzikle sevdiriyor Erik dalı ve fidayda eşliğinde formülleri akıllara kazıyor
YEREL HABERLER Geometri dersini müzikle sevdiriyor Erik dalı ve ...
Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Ertuğrul Sağlam’dan VAR isyanı
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam’dan VAR isyanı
Sulak Alanlar Günü Karma Fotoğraf Sergisi açıldı Atakum Belediyesinden anlamlı sergi
YEREL HABERLER Sulak Alanlar Günü Karma Fotoğraf Sergisi ...
Samsun itfaiyesi Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar ile yakından ilgilendi
YEREL HABERLER Samsun itfaiyesi Elazığ'da depremden etkilenen ...
Kavak’tan Elazığ’a yardım eli
YEREL HABERLER Kavak’tan Elazığ’a yardım eli
Opr. Dr. Davut Tepe: “İşitme kaybında erken teşhis çok önemli”
YEREL HABERLER Opr. Dr. Davut Tepe: “İşitme kaybında erken teşhis ...
İlkadım Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri ...
İstanbul'dan getirdikleri 7 bin 280 adet uyuşturucu hapla yakalandılar
YEREL HABERLER İstanbul'dan getirdikleri 7 bin 280 adet uyuşturucu ...
Tüfekle hedefe ateş açınca kazara kendini vurdu
YEREL HABERLER Tüfekle hedefe ateş açınca kazara kendini vurdu
5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
İlkadım Belediyesinin yardımları Elazığ’a ulaştı
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesinin yardımları Elazığ’a ulaştı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: “Türkiye ayağa kalktı, tekrar oturma lüksü yok” “Afetlere müdahale konusunda Japonya’nın önünde 1. sıradayız" “Mart ayında iş makineleriyle mahallelere giriyoruz” AK Parti Samsun 83. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: “Türkiye ...
Emekli polis deniz kenarında tabancayla intihar etti
YEREL HABERLER Emekli polis deniz kenarında tabancayla intihar etti
Samsun'da uyuşturucudan 3 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucudan 3 kişiye adli kontrol
Siber polisi tarafından yakalanan hacker tutuklandı
YEREL HABERLER Siber polisi tarafından yakalanan hacker tutuklandı
Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X