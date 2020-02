Başkan Demir: “Samsun’dan Türkiye’ye futbolcu yetiştirelim”

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Samsun’da bulunan spor taban birlikleri ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Amatör sporcuların yetiştirilmesinde Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği vermeye her zaman hazırız” dedi.

Samsun ve ilçelerinde faaliyette bulunan amatör futbol kulüpleri temsilcileri ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sporda başarılı olan bireylerin hayatın her alanında başarılı olabileceğini vurgulayarak, “Spor insan hayatında geldiğimiz nokta itibariyle özgüven kazandıran, hayatın diğer alanlarında da başarısını olumlu yönde, pozitif yönde etkileyen bir alan. Amatörce bunun yapılışı, özellikle eğitim çağındaki çocuklar için bu çok önemli. Geçtiğimiz günlerde dağcılık eğitimi alan çocuklarımızı ziyaret ettik. Derslerini sorduğumda hepsi iyi olduğunu söyledi. Çocuklar spor yaparken orada stresini atıyor, o özgüveni derse de yansıtmak zorunda hissediyor kendini. Bu yüzden çocuklarımızın spor yapmalı belediye de bunun her yerinde olmalı. Büyükşehir Belediyesi olarak iyi bir ekiple, iyi bir yönetimle, bu işe gönül verenlerle amatör sporu destekleyeceğiz” diye konuştu.

Spora yatkın gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmanın önemine de değinen Başkan Demir, Samsun’da yetişen sporcuların süper ligde oynamalarının şehrin marka değerini de yükselteceğine değinerek, “Amatör olarak spor yapan gençlerimiz varsa tespit edelim, yeteneklerini ortaya çıkaralım. Bu şehrin çocuklarının, bizim insanımızın genleri spora çok yatkın. Dayanıklı, mücadeleci, azimli bir yapısı var. Onları ciddi bir kadroyla hem spor yaptırarak hem de insani, milli ve manevi değerlerle donatarak hayata hazırlamalıyız. Samsun’dan geçmişte bu anlamda dünya çapında ismi bilinen çocuklar yetişti. Bunun üzerinde ciddiyetle durulduğunda yapılmayacak bir şey değil. Türkiye’ye futbolcu yetiştirelim. Büyükşehir Belediyesi olarak diğer kulüplerle koordineli çalışarak yapabilecek olduğumuz maksimum katkıyı sağlayarak gençlerimize bu konuda hizmet etme gayesindeyiz” açıklamalarında bulundu.

Yelken Kulüpte gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, TFF İl Temsilcisi Hasan Özbulut, TFF Samsun İl Hakem Kurulu Başkanı Helim Balakçı, Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şener Aydın, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Samsun Şube Başkanı Hakkı Bayrak, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Samsun Şube Başkanı Samet Çiçek, Samsun Büyükşehir Belediyesi Futbol Spor Kulübü Başkanı Engin Uzun ve yönetimi ile amatör kulüp temsilcileri katıldı.

