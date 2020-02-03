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7 bin 280 hapla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

İHA

İstanbul'dan Samsun'a getirilerek piyasaya sürülmek istenen 7 bin 280 ekstasy uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

7 bin 280 hapla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a getirilerek piyasaya sürülmek istenen 7 bin 280 ekstasy uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul'dan piyasaya sürülmek üzere Samsun'a getirilen ekstasy hapların bulunduğu eve operasyon düzenledi. Narkotik polisinin evde yaptığı aramada 7 bin 280 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ö.Ç. (56) ve Z.Ç. (47) ile 3 kişi olayla ilgili gözaltına alındı. 1'i kadın 3 kişi "uyuşturucu kullanmak" suçundan yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakılırken Ö.Ç. ve Z.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.Ç. ve Z.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN

03 Şubat 2020 Pazartesi

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