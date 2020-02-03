İlkadım Belediye Meclis Toplantısı Gazi Hizmet Binası'nın akaryakıt istasyonu olması teklifi

İlkadım Belediye Meclisi 2020 yılı Ocak ayı ilk toplantısında Gazi Hizmet Binası'nın akaryakıt istasyonu olmasını içeren teklif, gündemden geri çekildi.

6 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisi 2020 yılı Ocak ayı ilk toplantısında İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlık etti. Mecliste, 1 madde komisyona havale edilmeden kabul edildi. 4 madde ilgili komisyonlara havale edilirken, 1 madde de geri çekildi.



Gazi Hizmet Binası'nın yerine yapılması düşünülen LPGbenzin istasyonu maddesi geri çekildi

İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası'nın yerine yapılması düşünülen LPGakaryakıt istasyonunun 1/1000’lik imar plan değişikliği teklifi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin, onaylanmasına rağmen askıda olması nedeniyle gündeme sunulamadı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, söz konusu maddenin Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki kararın yürürlüğe girmeden görüşülemeyeceğini ifade ederek, teklifi geri çektiklerini söyledi.



Nikah ücretleri ve aile cüzdanı bedeli zamlanacak

2020 yılı nikah ücretlerini belirleyen tarife teklifi ile ilgili, ilçe sınırları içerisinde kıyılacak nikahlar dış akit ücreti (özel yer ve salonlarda) 200 TL’den 300’TL’ye çıkması, aile cüzdanı bedelinin 121 TL’den 140 TL’ye çıkarılması ve ilçe sınırları dışarısında kıyılacak nikahlar dış akit ücreti (özel yer ve salonlarda) 300 TL’den 400 TL’ye çıkması teklifi oy birliği ile komisyona havale edildi.

Komisyona havale edilen maddeler, Çarşamba günü saat 14.00’te görüşülecek.

SAMSUN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

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