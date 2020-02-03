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Şehidin ismi güreş turnuvasına verildi Samsun’u temsil etmek için güreştiler

İHA

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şehit güreşçi Hakan Altıkatoğlu anısına Gençler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi.

Şehidin ismi güreş turnuvasına verildi Samsun’u temsil etmek için güreştiler

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şehit güreşçi Hakan Altıkatoğlu anısına Gençler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi.
Canik Yaşar Doğu Güreş Salonu’nda yapılan müsabakalarda Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yer alan gençler serbest, grekoromen ve bayanlar il birinciliği kategorilerinde Türkiye Şampiyonası’nda ili temsilen yarışacak sporcular belirlendi.
12 Haziran 1998'de Tatvan'da şehit olan Hakan Altıkatoğlu’nun isminin verildiği turnuvada birinci gün serbest branşında 48 sporcu, ikinci gün grekoromen ve bayanlarda 36 erkek, 9 kadın sporcu yarıştı.
Şehidin babası Mustafa Altıkatoğlu, “Şehit ve gaziler sayesinde kutsal vatan topraklarında özgürce yaşıyoruz. Şehitlerimiz bu vatan için canlarını feda ederken gazilerimiz de bedenlerini vatan ve millet için, bayrak ve ezan için siper etti. Güreşte Samsun Bölge Şampiyonluğu gibi birçok başarılara imza atan canım Hakan’ımı ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Hakan’ım sen bizimlesin, ölmedin yaşıyorsun. Bu turnuvaya ismi verilmesi bizi de gururlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilci Harun Erkan, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün direktifleri ve Güreş İl Temsilciliğimizin planlamasıyla turnuvanın şehit olan güreşçimizin ismiyle düzenlenmesine karar verilmiştir. Turnuvaya 3 kategoride 93 sporcu katıldı. Burada serbest kategorisinde birinci olanlar 17 – 19 Mart tarihinde, grekoromen de birinci olanlar 26 – 28 Mart 2020 tarihinde, bayanlarda birinci olanlar da 14 – 15 Mart 2020’de Antalya’da ilimizi temsilen Türkiye Şampiyonası’na katılacaklardır” sözlerini kullandı.
Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Abanoz, “Şehirlerimize vefa örneği göstermek amacıyla şehit Hakan Altıkatoğlu adına Samsun’da bir güreş müsabakası düzenledik. Bu sene ilkini başlattık bu her sene devam edecek. Bu şehidimiz güreş sporuyla uğraştığından bu turnuvaya onun adını vermeyi uygun bulduk. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabur diliyoruz. Bu imkanları bize sağlayanlara da teşekkür ediyoruz. Diğer branşlarda da şehitlerimizin isimleriyle turnuvalar düzenleyerek onların isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Turnuvaya eski Milli Güreşçi ve Kırkpınar Baş Pehlivanı Mehmet Donbay da katılarak müsabakaları izledi. Turnuva sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

SAMSUN

03 Şubat 2020 Pazartesi

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