Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi serbest bırakıldı

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Samsun'da 1'i genç kız 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınıp savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen G.Ç. adlı genç kız ile M.K. adlı gencin irtibatlı olduğu ikamette yapılan aramada, 142 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap, 1 adet ekstasy hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 915 TL para ile yakalandı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan G.Ç. ve M.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcıya ifade veren 2 kişi serbest bırakıldı.

SAMSUN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:59

YATSI 19:21

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